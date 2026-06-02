Prema raspoloživim informacijama, do otežanog saobraćaja došlo je usled uvođenja novog carinskog informacionog sistema Hrvatske, koji je u primeni od 1. juna, što je potvrđeno i u kontaktima sa nadležnim graničnim organima Hrvatske, saopšteno je iz MUP-a.

Na graničnom prelazu Šid i Bezdan saobraćaj na ulazu odvija se normalno, dok je na izlazu za teretna motorna vozila na snazi potpuna obustava saobraćaja.

Kako navode iz MUP-a, na graničnom prelazu Batrovci, Bačka Palanka i Bogojevo, saobraćaj teretnih motornih vozila na ulazu u Srbiju odvija se normalno, dok se na izlazu odvija usporeno.

Na graničnom prelazu Neštin saobraćaj se odvija normalno. Usled navedenih okolnosti, registrovana su duža zadržavanja teretnih motornih vozila na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj.

- Posebno ističemo da zadržavanja teretnih motornih vozila nisu prouzrokovana postupanjem nadležnih organa Srbije, već su posledica funkcionisanja novog carinskog informacionog sistema nadležnih organa Hrvatske - naglašeno je u saopštenju.