Babiš se vratio na funkciju u decembru nakon što je njegov pokret Akcija nezadovoljnih građana (ANO) osvojio 34,5 odsto glasova i 80 mesta u donjem domu parlamenta koji broji 200 članova. Od tada se pozicionirao kao vodeći zagovornik nacionalnog suvereniteta, ponovne procene politika EU i pragmatičnijeg pristupa ekonomskim i bezbednosnim izazovima Evrope.

U intervjuu koji je danas objavljen, Babiš je optužio Brisel da "svojom agresivnom agendom dekarbonizacije" usmerava ekonomiju EU ka propasti.

"EU je sada verovatno na istom putu kao i Rimsko carstvo pre propasti", rekao je za "Fajnenšel tajms".

Napori EU da postepeno ukine fosilna goriva postaju sve kontroverzniji, a kritičari u Nemačkoj, Italiji, Poljskoj, Mađarskoj i Slovačkoj tvrde da klimatski ciljevi, određivanje cena ugljenika i propisi o zaštiti životne sredine povećavaju troškove energije i slabe industrijsku konkurentnost, dok se vlade suočavaju i sa rastućim troškovima odbrane i ekonomskim posledicama sukoba u Ukrajini.

Babiš je takođe rekao da Prag verovatno neće ispuniti cilj NATO-a od dva odsto BDP-a za odbranu ove godine, uprkos tvrdnjama da ga je ispunio 2025. godine. On je delimično okrivio prethodnu proevropska vladu Petra Fijale za deficit u budžetu.