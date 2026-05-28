Letnji toplotni talasi svake godine donose ekstremno visoke temperature, zbog kojih boravak u stanu ili kući često postaje nepodnošljiv. Kada vrućina dostigne vrhunac, većina ljudi instinktivno otvara prozore kako bi „pustila malo vazduha“. Ipak, stručnjaci upozoravaju da je upravo to jedna od najvećih grešaka koja dodatno zagreva prostor.

Kada spoljašnja temperatura pređe 30 stepeni, vazduh napolju postaje izuzetno topao i sparan. Otvaranjem prozora tokom dana, vreli vazduh ulazi direktno u dom i podiže temperaturu u unutrašnjosti. Umesto osveženja, prostor postaje još zagušljiviji i teži za boravak.

Problem je još veći jer toplota ne ostaje samo u vazduhu. Zidovi, podovi i nameštaj upijaju toplotu i satima je zadržavaju, ponašajući se poput radijatora čak i nakon zalaska sunca. Ako je pritom povećana vlažnost vazduha, otvaranje prozora dodatno pogoršava situaciju jer unosite vlagu koja stvara osećaj još veće sparine i otežava disanje.

Efekat termosa: Kako da sačuvate prijatnu temperaturu u domu

Da bi prostor ostao svež i prijatan tokom tropskih dana, potrebno je primeniti takozvani „efekat termosa“ – odnosno sprečiti ulazak toplote u stan ili kuću tokom najtoplijeg dela dana.

Najvažnije pravilo jeste da prozore i balkonska vrata zatvorite već ujutru, čim temperatura počne da raste, najčešće oko sedam ili osam sati. Nakon toga, preporučuje se spuštanje roletni, navlačenje zavesa ili venecijanera kako bi se sprečilo direktno zagrevanje prostora. Najefikasniju zaštitu pružaju spoljne roletne, jer zaustavljaju sunčeve zrake pre nego što zagreju staklo.

Provetravanje doma najbolje je obavljati kasno uveče ili rano ujutru, kada spoljašnja temperatura postane niža od one u stanu. Tada je poželjno napraviti unakrsnu promaju kako bi hladniji vazduh rashladio zidove i pripremio prostor za naredni vreo dan.

Ventilator ne hladi vazduh – evo kako da ga koristite pravilno

Mnogi zanemaruju činjenicu da i kućni aparati dodatno zagrevaju prostor. Tokom vrelih dana preporučuje se izbegavanje korišćenja rerne i dugotrajnog kuvanja, dok televizore, računare i punjače treba potpuno isključiti iz struje kada se ne koriste.

Važno je znati i da ventilator zapravo ne hladi vazduh, već samo pokreće vazdušne struje i pomaže telu da se rashladi isparavanjem znoja. Ako radi u praznoj prostoriji, ventilator samo bespotrebno troši energiju.

Za bolji efekat rashlađivanja, ispred ventilatora možete postaviti posudu sa ledom ili zaleđene flaše vode. Tako ćete dobiti prijatan hladan povetarac koji može značajno da ublaži osećaj vrućine i bez klima-uređaja.

Pravilnim navikama i dobrim rasporedom provetravanja moguće je održati prijatniju temperaturu u domu čak i tokom najjačih letnjih vrućina.