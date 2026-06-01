I to blago rečeno!

Svojski su se potrudili u poslednjih godinu i po dana da Srbiju bace na kolena, da je unište i rasparčaju. Džaba su krečili. Srbija nastavlja da raste i razvija se.

A sada im je i poslednji adut izbijen iz ruke, onaj kojim mlate praznu slamu tvrdeći da je "Srbija izlovana."

Nakon što je juče predsednik SAD Donald Tramp podelio intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića na svojoj mreži "Truth social", finansijeri blokadera sada mogu samo da sedu i plaču.

Što već i rade.

Tako su u medijma u Hrvatskoj, zemlji koja je prižila utočište teroristima koji su pripremali i vojni udar u Srbiji, danas osvanuli naslovi puni očaja. Jer - Srbija ipak nije izlovana kako bi oni voleli.

"Tramp promovisao Vučićev intervju: Srpski predsednik nahvalio američkog lidera i kritikovao Evropu," glasi naslov na portalu "Teleskop.hr."

I hrvatski "Večernji list" piše o ovome, moglo bi se reći - sa suzama u očima: "Tramp podelio Vučićev intervju, evo šta je lider Srbije rekao o njemu: Postoje tri važna razloga," ističu u naslovu.

Drugi mediji u Hrvatskoj na sve načine sada pokušavaju da umanje važnost ove vesti, pa tako pokušavaju da to provuku ispod radara.

Na "Index.hr" objavljena je samo vest sa naslovom "Tramp podelio Vučićev intervju."

Hrvatski portal "24 sata" navep je "Trampa oduševio Vučićev intervju. Evo šta je sve rekao."