Kompaktni modeli koji ulaze direktno u ušni kanal nude bolju izolaciju zvuka i maksimalnu mobilnost, ali upravo ta popularnost krije opasnost o kojoj malo ko govori.

Bakterije i gljivice — skriveni problem koji raste

Dok se najčešće govori o riziku od preglasne muzike, sve više pažnje privlači drugi, manje poznat problem — stvaranje idealnih uslova za razvoj bakterija i gljivica unutar uha. Modeli poznati kao "earbuds" ili "bubice" zatvaraju ušni kanal gotovo hermetički, čime menjaju prirodnu mikroklimu uha.

Kada se slušalice koriste satima, posebno tokom treninga ili po visokim temperaturama, ušni kanal postaje topao i vlažan prostor bez dovoljno ventilacije. Takvo okruženje pogoduje razvoju mikroorganizama, dok se znoj, masnoća kože i sitne nečistoće zadržavaju mnogo duže nego inače.

Kako uho prirodno štiti samo sebe?

Malo ljudi zna da ljudsko uho poseduje sofisticiran sistem samoodržavanja. Cerumen, odnosno ušna mast, nije prljavština kako mnogi misle, već prirodni zaštitni sloj koji sprečava ulazak bakterija i štiti kožu unutar uha. Uz pomoć sitnih dlačica, uho se praktično samo čisti, uklanjajući prašinu i mikroorganizme bez dodatne pomoći.

Problem nastaje kada slušalice satima blokiraju kanal i remete taj prirodni proces. Stručnjaci navode da konstantno zatvaranje uha podiže temperaturu i vlagu, dok prirodno provetravanje praktično prestaje. Zbog toga korisnici često prijavljuju svrab, osećaj pritiska, pojačano stvaranje cerumena, crvenilo ili bol.

Prljave slušalice — dodatni rizik koji zanemarujemo

Dodatni rizik predstavlja činjenica da većina ljudi retko čisti same slušalice. One završavaju po džepovima, torbama, teretanama i radnim stolovima, a zatim se ponovo vraćaju direktno u uho. Na njihovoj površini ostaju bakterije, ostaci znoja, masnoće i čestice kože.

Situacija postaje još rizičnija kada više osoba koristi isti par slušalica, jer se mikroorganizmi direktno prenose sa jednog korisnika na drugog. Prema istraživanjima objavljenim tokom 2025. godine, korisnici in-ear modela imaju povećan rizik od infekcija spoljašnjeg uha upravo zbog zadržavanja toplote i vlage.

Zašto štapići za uši nisu rešenje?

Mnogi pokušavaju da problem reše štapićima za uši, ali lekari ističu da oni često naprave još veći problem. Umesto čišćenja, štapići mogu da gurnu cerumen dublje u kanal i izazovu začepljenje ili iritaciju.

Zbog toga stručnjaci preporučuju redovno održavanje audio-opreme, posebno nakon treninga ili dužeg korišćenja. Slušalice bi trebalo čistiti mekanom krpom i blagim sredstvima, a važno je održavati i kutiju za punjenje, jer se bakterije često zadržavaju upravo u njenoj unutrašnjosti.

Preglasan zvuk ostaje klasičan problem

Pored higijene, ostaje i klasičan problem preglasnog zvuka. Stručnjaci preporučuju da jačina bude ispod 60 odsto maksimalne glasnoće uređaja, uz povremene pauze kako bi se smanjilo opterećenje sluha tokom dugotrajnog korišćenja.

Lekari takođe savetuju da se slušalice ne koriste tokom infekcija uha, jer dodatna toplota i vlaga mogu usporiti oporavak. Simptomi poput bola, svraba, crvenila ili sekreta ne bi trebalo da se ignorišu.