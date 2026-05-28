Rusija je počela da raspoređuje nove sisteme protivvazdušne odbrane „Pancir-SMD-E“ na krovovima civilnih zgrada u Moskvi, prema snimcima koje su objavili vojni analitičar Masimo Frantareli i ukrajinski portal o odbrani „Militari“.

Ukrajina je poslednjih meseci pojačala napade dronovima dugog dometa na vojne, industrijske i energetske ciljeve unutar Rusije, a dronovi su više puta dopirali do Moskve i drugih regiona stotinama kilometara od granice.

Video objavljen juče prikazuje ruski teški transportni helikopter Mi-26 kako raspoređuje sistem „Pancir-SMD-E“ na krovu poslovnog centra „Nordstar Tauer“ na severu Moskve.

Novi Pancir specijalizovan za dronove

Pancir-SMD-E je novija verzija ruskog sistema protivvazdušne odbrane kratkog dometa Pancir, posebno dizajniranog za borbu protiv dronova i manjih vazdušnih ciljeva.

Za razliku od starijeg Pancira-S1, ova varijanta ne uključuje automatski top od 30 mm, prema portalu Militaryi.

Sistem je naoružan sa dve vrste raketa: standardnim raketama 95Ja6 sa dometom presretanja do 20 kilometara i manjim raketama TKB-1055 dizajniranim za obaranje malih dronova na udaljenostima do 7 kilometara.

Prema portalu Militaryi, radarski paket uključuje aktivni radar za osmatranje sa faziranom rešetkom sa dometom detekcije do 24 kilometra, kao i milimetarski radar za ciljanje.

Sve gušća odbrana oko prestonice

Rusija je prvi put počela da raspoređuje sisteme Pancir na krovovima zgrada u Moskvi 2023. godine, nakon što su ukrajinski dronovi uspeli da stignu do prestonice.

Jedan od sistema je takođe postavljen na krov sedišta ruskog Ministarstva odbrane. Tokom rata, Moskva je izgradila sve gušću mrežu protivvazdušne odbrane oko grada, pojačanu mobilnim vatrenim grupama i sistemima prebačenim iz drugih regiona.

Samo u 2025. godini, Rusija je rasporedila više od 40 dodatnih sistema Pancir-S1 oko Moskve. Ovim se ukupan broj sistema protivvazdušne odbrane dodatih oko prestonice od 2023. godine povećava na više od 100, prema procenama koje je pružio Militaryi.

Tokom noći 27. maja, Ukrajina je pokrenula još jedan talas napada dugog dometa na ruske vojne i industrijske ciljeve. Prema podacima ukrajinskog Generalštaba, među ciljevima su bila rafinerija nafte u Tuapseu, u Krasnodarskom kraju, i nekoliko ruskih izviđačkih, radarskih i komandnih sistema.

