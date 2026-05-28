Pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana doživeli su dramatičan preokret nakon što iranski vrhovni lider ajatolah Modžtaba Hamnei navodno nije dao odobrenje za sporazum o produženju primirja, dok je američki predsednik Donald Tramp odbio da stavi konačan potpis na dogovor.

Kako prenosi Džeruzalem post pozivajući se na neimenovane izvore, memorandum o razumevanju kojim bi bilo produženo primirje za narednih 60 dana i otvoreni pregovori o iranskom nuklearnom programu praktično je zaustavljen u poslednjem trenutku.

Prema navodima izvora, upravo je odbijanje Hamneija dovelo do toga da ni Tramp ne pristane odmah na sporazum.

Samo nekoliko sati ranije portal Aksios objavio je da su američki i iranski pregovarači uspeli da usaglase okvir sporazuma, ali da je ostalo da konačnu reč daju najviši politički lideri obe države.

Američki zvaničnici tvrdili su da je većina uslova dogovorena još u utorak i da je Teheran navodno signalizirao da je obezbedio potrebna odobrenja za potpisivanje.

Međutim, iranska strana za sada nije zvanično potvrdila te tvrdnje, dok novi navodi govore da Hamnei nije dao zeleno svetlo za konačni dogovor.

Američki pregovarači upoznali su Donalda Trampa sa detaljima memoranduma, ali je predsednik SAD odlučio da zatraži dodatno vreme za razmišljanje.

– Predsednik je posrednicima poručio da želi nekoliko dana da razmisli – rekao je jedan američki zvaničnik.

Ovakav razvoj događaja dodatno pojačava neizvesnost oko odnosa Vašingtona i Teherana u trenutku kada su tenzije u regionu već na ivici eksplozije.

Poslednjih nedelja više puta je dolazilo do razmene napada, incidenata u Ormuskom moreuzu i međusobnih optužbi između SAD i Irana, dok međunarodna zajednica pokušava da spreči potpuno urušavanje pregovora.

Analitičari ocenjuju da bi neuspeh sporazuma mogao da dovede do nove eskalacije sukoba i dodatnog pogoršanja bezbednosne situacije na Bliskom istoku.