Rusija je hitno zatražila vanrednu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nakon napada na školu i internat u Starobeljsku u Luganskoj Narodnoj Republici, za koji Moskva tvrdi da su ga izvele ukrajinske snage bespilotnim letelicama.

Prema navodima ruske misije pri UN, u napadu su poginule četiri osobe, dok spasilačke ekipe i dalje pretražuju ruševine u potrazi za nestalima. Moskva tvrdi da je meta bio civilni obrazovni objekat u kojem su se nalazila deca.

Portparol ruskog ambasadora pri UN Jevgenij Uspenski saopštio je da je zahtev za hitnu sednicu Saveta bezbednosti podnet odmah nakon napada.

- Rusija je zatražila vanrednu sednicu SB UN u vezi sa ciljnim napadom ukrajinske vojske na školu i internat u Starobeljsku - rekao je Uspenski.

Prema tvrdnjama ruskog Istražnog komiteta, ukrajinske snage su tokom noći izvele napad koristeći četiri bespilotne letelice. U saopštenju se navodi da su pogođeni obrazovni centar i internat u kojem su bila smeštena deca.

Ombudsman za prava dece Marija Lavova-Belova izjavila je da je u napadu povređeno 36 dece, dok je osmoro hospitalizovano. Kako je navela, troje dece nalazi se u izuzetno teškom stanju.

Lavova-Belova upozorila je i da postoji mogućnost da se još 18 dece nalazi ispod ruševina, zbog čega spasilačke ekipe neprekidno rade na terenu.

Na mestu napada traje dramatična akcija uklanjanja delova urušene konstrukcije, dok spasioci pregledaju najteže oštećene prostorije u pokušaju da pronađu preživele.

Napad na školu i internat u Starobeljsku dodatno je zaoštrio optužbe između Moskve i Kijeva. Ruska strana tvrdi da je reč o namernom napadu na civilni objekat i najavljuje da će slučaj izneti pred Savet bezbednosti UN, zahtevajući međunarodnu reakciju i odgovornost za tragediju.