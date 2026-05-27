Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski uputio je dramatično pismo američkom predsedniku Donaldu Trampu u kojem upozorava da se ukrajinska protivvazdušna odbrana nalazi pod ogromnim pritiskom i da zemlji hitno nedostaju sistemi za zaštitu od ruskih balističkih projektila.

Prema pisanju portala Kyiv Independent, Zelenski je u pismu posebno naglasio da je Ukrajina gotovo potpuno zavisna od pomoći Sjedinjenih Američkih Država kada je reč o presretanju balističkih raketa.

– Kada je u pitanju odbrana od balističkih projektila, gotovo isključivo zavisimo od Sjedinjenih Američkih Država – navodi se u pismu u koje je ovaj portal imao uvid.

Apel Kijeva dolazi u trenutku kada Rusija pojačava masovne vazdušne udare i javno najavljuje nove napade na ukrajinske „centre za donošenje odluka“ u Kijevu.

Ukrajinski zvaničnici strahuju da bi postojeće zalihe raketa za sisteme Patriot mogle da budu iscrpljene ukoliko se nastavi sadašnji tempo ruskih udara.

– Situacija sa protivbalističkom odbranom zaista je veoma teška – rekao je izvor upoznat sa situacijom.

Prema navodima ukrajinskih medija, ambasadorka Ukrajine u SAD Olha Stefanišina već je prosledila Zelenskijevo pismo Beloj kući, predsedniku Predstavničkog doma Majku Džonsonu i članovima američkog Kongresa.

U pismu se upozorava i da program nabavke američkog oružja za Ukrajinu preko NATO mehanizma PURL više ne može da prati brzinu razvoja situacije na frontu.

– Molim vas za pomoć u zaštiti ukrajinskog neba od ruskih projektila. U ime ukrajinskog naroda molim predsednika i Kongres da ostanu angažovani i pomognu nam da obezbedimo raketne sisteme Patriot PAC-3 i dodatne baterije – navodi Zelenski.

Najnoviji masovni ruski napad dodatno je pojačao paniku u Kijevu.

Ukrajinske vazduhoplovne snage tvrde da je Rusija tokom noćnog udara 24. maja lansirala čak 90 raketa i oko 600 dronova.

Zbog neprekidnog trošenja zaliha presretača, Zelenski je još sredinom aprila naredio komandantu vazduhoplovstva Mikoli Oleščuku da hitno stupi u kontakt sa partnerskim državama koje su obećale dodatne sisteme Patriot.

Istovremeno, Moskva nastavlja sa otvorenim upozorenjima i pretnjama novim napadima.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je tokom razgovora sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom navodno poručio da Moskva planira nove udare na ukrajinske „centre za donošenje odluka“ i pozvao Vašington da evakuiše američku ambasadu u Kijevu.

Rusija tvrdi da je nova eskalacija odgovor na ukrajinski napad u Luganskoj oblasti, gde je, prema ruskim tvrdnjama, pogođen studentski dom, dok ukrajinska strana navodi da je meta bila ruska baza za upravljanje dronovima.

Uprkos teškoj situaciji, Zelenski u pismu poručuje da Ukrajina i dalje veruje da može da zaštiti svoje nebo.

– Većina ruskih projektila može biti zaustavljena – zaključio je ukrajinski predsednik.