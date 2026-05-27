Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je nakon sastanka sa kineskim predsednikom Si Đinpingom i dodele Medalje prijateljstva Srbiji otvoren potpuno novi prostor za investicije i saradnju sa najvećim kineskim kompanijama.

– Ono što je nama dalo posebnu snagu ovde jeste kada se pojavite sa predsednikom Sijem, kada predsednik Si onako govori o vama i kada vam dodeli taj orden, onda vam se vrata širom otvaraju – rekao je Vučić.

Predsednik je otkrio da je srpska delegacija prvobitno planirala razgovore sa svega nekoliko kompanija, ali da se nakon poslednjih sastanaka situacija potpuno promenila.

– Pošli smo sa ciljem da se vidimo sa nekoliko kompanija, pa je to trebalo da bude 14, pa 18. A sada ćemo samo sutra imati 10 novih kompanija ovde u Šangaju. Posle svega što se dogodilo prethodnih dana, umesto četiri kompanije imaćemo deset – rekao je Vučić.

On je naglasio da su to ogromne stvari za Srbiju i podsetio da su već danas potpisani ugovori vredni čak 953 miliona evra novih investicija.

– Ali rekao bih da je to tek početak – poručio je predsednik Srbije.

Vučić je posebno istakao da bi veliki efekti novih investicija tek trebalo da se vide u gradovima širom Srbije.

– Možete da mislite šta će to značiti za Šabac, Inđiju, Leskovac u budućnosti – rekao je.

Predsednik je otkrio i da se vode ozbiljni razgovori sa kompanijama koje bi mogle da investiraju u „Jumko“ i „Simpo“, čime bi se konačno pronašlo dugoročno rešenje za te gigante juga Srbije.

– Trudimo se godinama da pronađemo pravo rešenje. Mislim da smo sada blizu ozbiljnog i dugoročnog rešenja, a ne nečega što traje šest meseci ili godinu dana – istakao je Vučić.

Dodao je da bi takvi projekti bili od ogromnog značaja za Vranje i jug Srbije.

– Znate li šta je to za Vranje i za sva ta mesta? To menja život ljudi – rekao je predsednik.

Vučić je naveo i da dve kineske kompanije ulažu dodatnih 40 miliona evra u Niš, uz novo povećanje broja zaposlenih.

– I Junis i Senhau, ako sam dobro izgovorio, zatim BMSX u Novom Sadu, Šak i mnogi drugi – rekao je Vučić govoreći o kompanijama koje planiraju dalje širenje poslovanja u Srbiji.

Predsednik Srbije ocenio je da je saradnja sa Kinom podignuta na istorijski nivo i da će posledice tih dogovora građani Srbije tek osetiti u narednim godinama kroz nova radna mesta, fabrike i razvoj infrastrukture.