Mađarske vlasti donele su odluku da zabrane uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda iz Ukrajine, potvrdio je premijer Peter Mađar na svojoj zvaničnoj stranici na društvenim mrežama.

- Mađarska vlada zabranjuje uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Ukrajine - naveo je Mađar u objavi.

Odluka Budimpešte dolazi nakon višemesečnih tenzija unutar Evropske unije zbog ogromnog priliva jeftinog ukrajinskog žita i drugih prehrambenih proizvoda na evropsko tržište.

Početkom 2026. godine bivši mađarski premijer Viktor Orban pozvao je evropske poljoprivrednike na proteste zbog, kako je naveo, nekontrolisanog uvoza robe iz Ukrajine i zemalja južnoameričkog trgovinskog bloka Merkosur.

Orban je tada upozorio da takav uvoz direktno ugrožava evropske poljoprivrednike i domaću proizvodnju u državama Evropske unije.

- Uvoz iz tih zemalja predstavlja ozbiljnu pretnju interesima farmera u Evropskoj uniji - poručio je tada Orban.

Odluka nove mađarske vlade mogla bi dodatno da zaoštri odnose između Budimpešte i Kijeva, koji su već mesecima opterećeni političkim i ekonomskim nesuglasicama.

Istovremeno, ukrajinske vlasti najavile su pripreme za sastanak predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i novog mađarskog premijera Petera Mađara.

Za sada nije poznato da li će pitanje zabrane uvoza biti jedna od glavnih tema tog sastanka.