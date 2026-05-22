SpaceX je javno podneo zahtev za IPO, otkrivajući kvartalni gubitak od čak 4,28 milijardi dolara, dok Ilon Mask kroz posebnu strukturu superglasačkih akcija pokušava da zadrži potpunu kontrolu nad raketnim i AI gigantom

Američki milijarder Ilon Mask mogao bi da postane prvi bilioner u istoriji nakon očekivanog izlaska svemirske kompanije SpaceX na berzu, prenose američki poslovni mediji.

Prema procenama, tržišna vrednost SpaceX prilikom inicijalne javne ponude akcija (IPO), koja se očekuje u junu, mogla bi da dostigne između 1,75 i dva biliona dolara, preneo je Figaro.

Maskovo bogatstvo trenutno se procenjuje na između 667 i 798 milijardi dolara, prema podacima Blumberga i Forbsa.

Poslednjih godina višestruko je uvećano zahvaljujući rastu vrednosti njegovih kompanija.

Američki preduzetnik, star 54 godine, nekada blizak Donaldu Trampu i poznat po kontroverznim izjavama, poseduje između 11 i 15 odsto akcija kompanije Tesla, čija tržišna kapitalizacija iznosi oko 1,3 biliona dolara, dok u kompaniji Spejseks ima između 42 i 44 odsto vlasništva.

Analitičari navode da bi Maskov udeo u SpaceX mogao da vredi oko 850 milijardi dolara ukoliko kompanija nakon izlaska na berzu dostigne tržišnu vrednost od dva biliona dolara.

Pored navedenog, američki milijarder ima vlasničke udele i u kompanijama The Boring Company i Neuralink, što bi njegovo ukupno bogatstvo moglo da poveća na jedan bilion dolara.

Prema prošlogodišnjem izveštaju "2024 Trillion Dollar Club", Mask se smatra glavnim kandidatom da postane prvi svetski bilioner do 2027. godine, ali pojedini analitičari ocenjuju da bi se to moglo dogoditi već naredne godine.