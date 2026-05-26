Na fotografiji koju je podelila povodom njegovog 85. rođendana vide se tri generacije porodice Broz - Mišo, njegova ćerka Saša i unuka Sara.

„Moj heroj… Srećan rođendan tata, volim te do meseca i nazad“, napisala je Saša uz objavu.

Iako nosi jedno od najpoznatijih prezimena sa prostora bivše Jugoslavije, Mišo Broz već godinama živi potpuno povučeno i retko se pojavljuje u javnosti.

Rođen je 24. maja 1941. godine u Zagrebu, a po rođenju je dobio ime Aleksandar. Tokom Drugog svetskog rata dobio je ilegalno ime Mišo, koje je kasnije zadržao i po kojem ga region danas poznaje.

Mišo je sin Josipa Broza Tita i Herte Has, Slovenke jevrejskog porekla, sa kojom je Tito živeo u Zagrebu pred početak rata.

