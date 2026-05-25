Prestravljene kupce u prometnom tržnom centru "Ginza 6" u Tokijuuznemirio je zagušljiv smrad i peckanje po koži koje se brzo proširilo na ceo objekat. Žrtve su se hvatale za grlo dok je vazduh iznenada postao toksičan.

Policija navodi da je muškarac raspršio supstancu kod bankomata u prizemlju, nakon čega je pobegao sa lica mesta. Napad je izazvao veliku hitnu intervenciju u srcu luksuzne četvrti. Veruje se da je supstanca sadržala kapsaicin, ljuti sastojak koji se nalazi u čili papričicama.

Svedoci su opisali kako ih je grlo "peklo" i "svrbelo", dok su se zgradaom brzo širili panika i konfuzija. Jedna starija žena ispričala je kako ju je grlo zabolelo, postalo nadraženo i utrnulo dok se približavala području sa bankomatom, nesvesna opasnosti.

Ekipe hitnih službi stigle su na mesto događaja za nekoliko minuta, a policija, vatrogasci i medicinari blokirali su područje i zatvorili puteve oko kompleksa.

Zvaničnici u zaštitnim odelima za opasne materije viđeni su kako izvode povređene posetioce iz zgrade, dok su delovi tržnog centra na brzinu zatvoreni zaštitnim ceradama.

Osumnjičeni je i dalje u bekstvu, a vlasti su pokrenule potragu kako bi pronašle odgovornog za napad.

