Premijer Izraela Benjamin Netanjahu poručio je u telefonskom razgovoru sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom da će Izrael zadržati slobodu delovanja protiv pretnji u Libanu, u okviru razgovora o potencijalnom sporazumu između Vašingtona i Teherana, saopštio je danas izraelski izvor za Rojters.

"U sinoćnjem razgovoru sa predsednikom Trampom, premijer je naglasio da će Izrael zadržati slobodu delovanja protiv pretnji u svim pravcima, uključujući Liban, a predsednik Tramp je ponovio i podržao taj princip", rekao je izvor u Izraelu.

Kako je naveo isti izvor, Tramp je tokom razgovora rekao da su Sjedinjene Američke Države i Iran "u velikoj meri ispregovarali" memorandum o razumevanju u vezi sa mirovnim sporazumom koji bi, između ostalog, omogućio ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, ključne pomorske rute koja je, kako se navodi, bila praktično zatvorena nakon početka sukoba SAD i Izraela protiv Irana u februaru.

Dodao je da je Tramp jasno stavio do znanja da ostaje pri zahtevu za potpuno ukidanje iranskog nuklearnog programa i uklanjanje svih zaliha obogaćenog uranijuma, kao i da bez toga neće biti potpisan konačan sporazum.

Očekivanja o mogućem proboju u pregovorima porasla su nakon Trampove izjave da bi okvirni dogovor, u čijem posredovanju učestvuje Pakistan, mogao da dovede do ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza.

Iranska agencija Fars navela je da nacrt sporazuma predviđa da Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici neće napadati Iran i njegove saveznike, dok se Teheran obavezuje da neće sprovoditi preventivne napade.