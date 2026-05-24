Najmanje 16 ljudi poginulo je danas u eksploziji na železničkoj pruzi u Pakistanu. Eksplozija se dogodila u blizini oblasti Čaman Fatak kod grada Kvete kada je voz sa putnicima prelazio to područje, saopštila je policija, prenosi pakistanski APP.





Neki izvori navode mnogo veći broj poginulih i povređenih, 23 poginulih i 86 povređenih, ali te informacije nisu zvanično potvrđene.

Ljudi u vozu su išli u svoja područja da proslave Bajram, rekli su izvori. Više ljudi, uključujući decu i žene, je povređeno, vozila parkirana duž pruge su oštećena usled eksplozije.

Organi za sprovođenje zakona su stigli na mesto događaja, blokirali celo područje i započeli istragu.