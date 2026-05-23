Ometanje i lažiranje GPS signala postali su široko rasprostranjene taktike u području Ormuskog moreuza od početka rata na Bliskom istoku, pokazuje analiza kompanije Vindvard (Windward), specijalizovane za pomorsku obaveštajnu delatnost.

Prema podacima te kompanije, od početka sukoba registrovano je više od milion slučajeva ometanja GPS signala.

Stručnjak za elektronsko ratovanje iz britanskog tink-tenka RUSI, dr Tomas Vidington, izjavio je za Skaj njuz da takve metode koristi više država.

Kako navodi, Iran je razvio značajne sposobnosti u toj oblasti, ali slične tehnologije koriste i SAD, kao i druge zemlje regiona.

Vidington objašnjava da je ometanje GPS sistema postalo standardni deo savremenog ratovanja, a da su razmere korišćenja tih metoda naglo porasle od početka aktuelnog sukoba.

U pojedinim delovima Ormuskog moreuza GPS signal je ozbiljno oslabljen, što utiče na navigaciju dronova, aviona i drugih sistema.

Iran je, prema njegovim rečima, dodatno unapredio svoje kapacitete kupovinom opreme za elektronsko ratovanje iz Rusije, ali i razvojem sopstvenih sistema.

"Ogromna zasićenost ometanjem u velikoj meri odražava ono što se očekivalo u slučaju bilo kakvog sukoba između Irana i bilo koga drugog", rekao je Vidington i dodao:

"I drugi u Zalivu to apsolutno rade. Verovatno više oko aerodroma, rafinerija nafte, možda železničkih terminala i sličnog."

Analitičarka britanske pomorske obaveštajne službe Mišel Viz Bokman navela je da Iran sve uspešnije koristi ometanje i lažiranje GPS signala i u okviru takozvanih „varljivih pomorskih praksi“.

Prema njenim rečima, iranski tankeri su još pre početka rata koristili taktiku prikrivanja stvarne lokacije.

Tankeri bi se okupljali u međunarodnim vodama, a zatim bi lažirali svoju poziciju kako bi izgledalo da su i dalje na istom mestu, dok bi u stvarnosti bez aktivnog sistema za praćenje plovili ka iranskom ostrvu Harg radi ukrcavanja nafte.



Na taj način mogli su da transportuju sankcionisani teret bez lakog otkrivanja.







