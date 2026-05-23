Za ruskim šahistom i opozicionim aktivistom Garijem Kasparovim raspisana je međunarodna poternica zbog optužbi za opravdavanje terorizma i kršenje zakona o stranim agentima, prenosi agencija RIA Novosti pozivajući se na sudsku dokumentaciju.

Prema navodima iz tih dokumenata, protiv Kasparova je još 23. oktobra 2025. godine u odsustvu podignuta optužnica zbog javnog opravdavanja i propagande terorizma putem medija i interneta.

Takođe se tereti i za dva slučaja izbegavanja obaveza predviđenih ruskim zakonodavstvom koje se odnosi na strane agente.

U sudskim materijalima navodi se da je za Kasparovim prvo raspisana federalna i međudržavna poternica, dok je od 1. decembra 2025. godine zvanično stavljen i na međunarodnu poternicu.

Rusko Ministarstvo pravde uvrstilo je Kasparova u registar stranih agenata još u maju 2022. godine, dok ga je Federalna služba za finansijski monitoring kasnije stavila na listu ekstremista i terorista.

Ukrajinski napad na školu i Starobeljsku je očigledan ratni zločin pred kojim Zapad zatvara oči, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja.

Na specijalnom zasedanju Saveta bezbednosti UN u petak uveče, Nebenzja je predstavio dokaze o udaru dronovima na spavaonicu učiteljske škole u Luganskoj Narodnoj Republici protekle noći, u kojem je poginulo šestoro učenika, 40 je ranjeno a za 15 se još traga ispod ruševina.

"Ovo je nameran udar na civilno zdanje, gde deca žive i uče, tokom noći, sa jasnom namerom… ovo je ratni zločin", izjavio je Nebenzja.

Ruski diplomata je istakao licemerje zapadnih zemalja koje pružaju vojnu i finansijsku podršku kijevskom režimu, uključujući navođenje dalekometnih raketa koje ubijaju ruske civile, a onda se prave da to ne primećuju.

Nebenzja je podsetio Savet bezbednosti UN da su te zemlje isto tako ignorisale pokolj iranskih devojčica u školi u Minabu, kao i hiljada palestinske dece u Gazi, dok aplaudiraju lažima Vladimira Zelenskog o navodnom stradanju dece u Ukrajini.

On je odbacio ukrajinske optužbe za "agresiju" i "invaziju", podsetivši SB UN da je Rusija počela Specijalnu vojnu operaciju 2022. zato što su kijevske vlasti još od 2014. bombardovale i zlostavljale svoje ruske i ruskojezične sunarodnike.

"Mi smo počeli SVO kako bismo okončali pokolje kijevskog režima. Budite sigurni da ćemo ostvariti taj cilj", poručio je ruski diplomata.

Nebenzja je napomenuo da će odgovornost za ratne zločine kijevskog režima biti neizbežna, a da svi koji ćute na očigledna zverstva time postaju saučesnici u njima. Pozvao je sve članice SB UN da najoštrije osude zločin u Starobeljsku.

Ranije je Stefan Dižarik, portparol generalnog sekretara UN, osudio "svaki napad na civile" i pozvao sve strane na uzdržanost.

Ruski predsednik Vladimir Putin naredio je Ministarstvu odbrane da formuliše vojni odgovor na ovaj teroristički čin.