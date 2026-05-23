Na skupu su se mogli videti transparenti podrške predsedniku Vučiću, kao i zastave Srbije i Severne Makedonije, dok su okupljeni poručivali da žele očuvanje stabilnosti i dobrih odnosa u regionu.

Među prisutnima bilo je i Srba i Makedonaca, koji ističu da je okupljanje organizovano kao izraz podrške miru, ali i nezadovoljstva zbog, kako tvrde, višemesečnih tenzija i incidenata koje povezuju sa delovanjem blokaderskih grupa.





Okupljanje protiče bez incidenata, uz prisustvo policije i pojačane mere bezbednosti u okolini konzulata.

Građani poručuju da ne žele podele i sukobe, već sigurnost, stabilnost i očuvanje regionalne saradnje.