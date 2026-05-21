Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da bi eventualna odluka Irana da uvede naplatu prolaza kroz Ormuski moreuz ozbiljno ugrozila mogućnost postizanja diplomatskog sporazuma između Vašingtona i Teherana.

Rubio je ocenio da međunarodna zajednica ne bi prihvatila takav potez Irana, naglašavajući da bi to predstavljalo ozbiljnu pretnju globalnoj trgovini i stabilnosti, prenosi Rojters.

"To ne može da se desi. Bilo bi neprihvatljivo. To bi učinilo diplomatski sporazum nemogućim ako bi nastavili da teže tome. Dakle, to je pretnja svetu ako bi pokušavali da to urade, i to je potpuno nekegalno", rekao je Rubio novinarima.

Govoreći o odnosima SAD i Irana, Rubio je naveo da postoje određeni pomaci u razgovorima koji se vode između dve strane u vezi sa okončanjem američko-izraelskog sukoba sa Iranom.

"Postoje neki dobri znaci. Ne želim da budem previše optimističan... Dakle, da vidimo šta će se desiti u narednih nekoliko dana", poručio je Rubio.



Šef kancelarije ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, Kirilo Budanov, izjavio je da bi odvajanje nacionalnih manjina od Ruske Federacije moglo postati moguće samo ukoliko dođe do unutrašnje destabilizacije Rusije i pojave snažnih etničkih lidera.

Govoreći na Kijevskom strateškom forumu 2026, Budanov je ocenio da su za takav scenario potrebna dva ključna faktora.

"One će moći da se otcepe kada se pojavi etnički lider i kada počne destabilizacija u Rusiji. U ovom trenutku je sve moguće uz ova dva aspekta. Prvi je unutrašnja destabilizacija, ili slabost, što je, u principu isto, a drugi je prisustvo nacionalnog lidera", rekao je Budanov, prenosi Ukrinform.



Prema njegovim rečima, trenutno u Rusiji nema dovoljno jakih lokalnih lidera među nacionalnim zajednicama, ali postoje pojedini uticajni etnički lideri koji se uglavnom nalaze van teritorije Ruske Federacije.

Budanov smatra da bi njihov eventualni povratak mogao predstavljati ozbiljan izazov za teritorijalni integritet Rusije.