Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio izjavio je danas da su trenutno male šanse za postizanje mirovnog sporazuma ispregovaranog između Sjedinjenih Američkih Država i Kube, ističući da Vašington i dalje preferira diplomatsko rešenje u odnosima sa Havanom, ali da ne očekuje značajniji pomak u razgovorima sa sadašnjim kubanskim rukovodstvom.

"To ostaje naš prioritet kada je reč o Kubi. Ali, iskreno govoreći, s obzirom na to sa kim trenutno imamo posla, verovatnoća da do toga dođe nije velika. Ako promene stav, mi smo spremni za razgovor. U međuvremenu, nastavićemo da radimo ono što smatramo neophodnim", rekao je Rubio novinarima pred odlazak na sastanak ministara spoljnih poslova NATO-a u Švedskoj, preneo je Rojters.

Rubio je ocenio da Kuba "odavno predstavlja pretnju po nacionalnu bezbednost SAD", tvrdeći da se na ostrvu nalaze ruske i kineske obaveštajne strukture.

"Kuba pruža prostor za prisustvo ruskih i kineskih obaveštajnih službi“, naveo je Rubio.

On je dodao i da administracija američkog predsednika Donalda Trampa nastavlja politiku pritiska s ciljem promene režima na Kubi, ali i da je Havana prihvatila ponudu SAD u vidu humanitarne pomoći vredne 100 miliona dolara.