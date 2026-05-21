Najmanje 11 ljudi je poginulo, a šestoro je ranjeno nakon što se četvorospratna zgrada tokom noći urušila u marokanskom gradu Fez, oko 200 kilometara istočno od glavnog grada Rabata.

Vlasti su saopštile da je potraga za ostalim stanarima, koji su ostali zarobljeni ispod ruševina, i dalje u toku, prenosi Rojters.

Na društvenim mrežama kruže snimci na kojima se vidi kako spasilački timovi i stanari uklanjaju šut.

Istraga o uzroku nesreće je u toku, a vlasti su zamolile stanare susednih zgrada da se evakuišu iz predostrožnosti zbog mogućeg daljeg urušavanja, prenosi Tanjug.

BONUS VIDEO