Najava dolaska specijalnog izaslanika predsednika SAD Stiva Vitkofa u Moskvu izazvala je novu buru komentara u Rusiji i otvorila pitanje mogućeg velikog obrta u ukrajinskom sukobu, dok pojedini ruski analitičari tvrde da bi nastavak pregovora mogao da promeni i političku i vojnu sliku rata.

Obnavljanje kontakata između Moskve i Vašingtona sada se tumači kao signal da su određeni diplomatski procesi ponovo pokrenuti nakon dužeg perioda zastoja i rastućih tenzija između dve sile.

Kako prenose ruski mediji, profesor RGGU i stručnjak informaciono-analitičkog centra Moskovskog državnog univerziteta Ljudmila Adilova ocenila je da sama činjenica da Vitkof dolazi u Rusiju pokazuje da dijalog između Moskve i Vašingtona nije ugašen.

„Prekid pregovora bio je loš znak, dok obnavljanje kontakata govori da su moguće određene političke i vojne promene“, ocenila je Adilova.

Dolazak američkog izaslanika prethodno je potvrdio specijalni predstavnik predsednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju Kiril Dmitrijev, koji je izjavio da će Vitkof uskoro posetiti Moskvu.

Ruski analitičari govore o velikom preokretu

Ruski eksperti sada sve otvorenije govore o mogućnosti ozbiljnih promena u pristupu Vašingtona prema ratu u Ukrajini.

Adilova smatra da se ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nalazi pod sve većim političkim pritiskom zbog unutrašnjih problema i korupcionih afera, što dodatno komplikuje situaciju u Kijevu.

Prema njenim rečima, nastavak sukoba omogućava očuvanje političkih i finansijskih pozicija aktuelnog ukrajinskog rukovodstva, zbog čega pregovori ostaju izuzetno složeni.

Istovremeno, deo ruske analitičke zajednice otvoreno govori o scenariju potpune kapitulacije Ukrajine kao mogućem ishodu budućih procesa.

Takve izjave dodatno podižu tenzije u trenutku kada se rat nalazi u veoma osetljivoj fazi, a obe strane pokušavaju da ostvare prednost i na frontu i za pregovaračkim stolom.

Moskva i Vašington ponovo otvaraju kanale komunikacije

Ljudmila Adilova posebno ističe da bi nastavak pregovora mogao imati direktan uticaj ne samo na političku situaciju, već i na stanje na frontu, kao i na pitanja razmene zarobljenika.

Ona ocenjuje da je Stiv Vitkof veoma iskusan pregovarač i da njegovo uključivanje predstavlja važan signal mogućih promena u američkoj strategiji prema sukobu.

U ruskim ekspertskim krugovima dodatno se naglašava i uloga Kirila Dmitrijeva, za kojeg se tvrdi da raspolaže važnim diplomatskim i ekonomskim kontaktima potrebnim za ovako složene razgovore.

Istovremeno, pojedini zapadni analitičari upozoravaju da bi zbog iscrpljivanja resursa i dugog trajanja rata pritisak na ukrajinsko rukovodstvo mogao postati još snažniji.

Zbog toga se naredni kontakti između Moskve i Vašingtona sada pažljivo prate širom sveta, jer bi upravo oni mogli da pokažu u kom pravcu će se razvijati rat u Ukrajini tokom narednih meseci.