Kinesku provinciju Guangsi pogodio je zemljotres kakav taj region do sada nije zabeležio.

Potres magnitude 5,2 registrovan je na jugu Kine, a najjače se osetio u okolini grada Ljudžoua. Prema prvim informacijama, srušilo se devet kuća, dok zvaničnih podataka o žrtvama za sada nema.

Ljudi izašli na ulice posle udara

Glavni udar zabeležen je u području Ljudžoua, gde su se stanovnici posle podrhtavanja povukli iz kuća i zgrada. Lokalne službe izašle su na teren kako bi proverile oštećene objekte i utvrdile da li postoji opasnost od dodatnog urušavanja.

Iako zemljotres magnitude 5,2 ne spada u najrazornije potrese na svetskom nivou, za Guangsi je ovo izuzetno snažan udar. Prema dostupnim informacijama, u ovom regionu ranije nije bilo tako jake seizmičke aktivnosti.

Zbog toga je potres izazvao veliku pažnju i zabrinutost, naročito u mestima gde su kuće starije gradnje i manje otporne na podrhtavanje tla.

Spasilačke ekipe proveravaju ruševine

Za sada je potvrđeno urušavanje devet kuća. Nema zvanične informacije da li je neko ostao zarobljen pod ruševinama, niti da li ima poginulih ili povređenih.

Kineske službe nastavljaju obilazak pogođenog područja, a očekuje se da će naredni izveštaji pokazati kolika je stvarna šteta i da li je potres ostavio teže posledice po stanovništvo.

Stanovnici Ljudžoua i okolnih mesta ostaju na oprezu, jer se posle jačih zemljotresa često prate moguća naknadna podrhtavanja. Za lokalne vlasti sada je najvažnije da se provere oštećeni objekti i spreči da se ljudi vrate u kuće koje više nisu bezbedne.

Guangsi je ovim potresom ušao u red kineskih oblasti koje se sada pažljivije prate zbog seizmičkog rizika. Prve informacije govore o velikom strahu i materijalnoj šteti, ali konačan bilans tek se očekuje.