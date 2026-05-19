U međuvremenu, investitori prate kretanje cena nafte, prinose na državne obveznice i razvoj situacije na Bliskom istoku, preneo je CNBC.

Berzanski indeks S&P 500 oslabio je 0,7 odsto, Nasdaq za 1,1 procenat, dok je Dow Jones pao za oko 245 poena, odnosno 0,5 odsto.

Prinos na američke državne obveznice sa rokom dospeća od 30 godina dostigao je nivo od oko 5,2 odsto, što je najviše u gotovo dve decenije.

Do toga je došlo nakon podataka koji ukazuju na ponovno jačanje inflacije usled rasta cena nafte zbog sukoba na Bliskom istoku.

Analitičari ocenjuju da bi više kamatne stope mogle da smanje potrošnju građana i negativno utiču na dugoročni privredni rast, posebno u tehnološkom sektoru.

Pod pritiskom su bile i akcije proizvođača čipova, pa je indeks Filadelfijske berze poluprovodnika pao 1,4 odsto, dok su Nvidia, Qualcomm i Broadcom zabeležili gubitke.

Pad cena nafte usledio je nakon izjave američkog predsednika Donalda Trampa da odustaje od planiranog napada na Iran, posle zahteva lidera nekoliko zemalja Bliskog istoka da se izbegne dalja eskalacija sukoba.

Cena američke sirove nafte WTI pala je na 103,81 dolar po barelu, dok je Brent oslabio na 110,96 dolara.