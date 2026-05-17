Naftne kompanije su upozorile na ozbiljne zastoje i dodatne troškove nastale zbog korišćenja alternativnih kopnenih ruta za trasport nafte, koje su uvedene da bi se izbegle gužve izazvane blokadom Ormuskog moreuza.

Pošiljke namenjene Bliskom istoku i dalje su blokirane u lukama, a preduzeća se suočavaju sa velikim dodatnim troškovima uprkos naporima velikih brodarskih kompanija da pronađu alternativne rute, prenosi Fajnenšel Tajms.

Cene prevoza na ruti Šangaj - Zaliv i Crveno more dostigle su rekordne vrednosti ove nedelje, premašivši čak i vrhunac iz perioda pandemije kovida-19.

Prema podacima provajdera Clarksons Research cena prevoza standardnog kontejnera od oko sedam metara (20 stopa) na toj ruti porasla je sa 980 dolara pre izbijanja rata na 4.131 dolar u nedelji do 15. maja.

Veliki faktor poskupljenja posledica je povećanih troškova goriva i žurbe da se pronađe dovoljan kapacitet kamionskog prevoza za transport robe kopnenim rutama.

Generalni direktor Maerska Vinsent Klerk, druge po veličini svetske kontejnerske brodarske kompanije, rekao je za FT da je mobilisan značajan broj kamiona. "I Saudijci i Iračani su otvorili granice za veliki broj kamiona koji dolaze iz Iraka, Jordana, pa čak i iz Turske", rekao je Klerk.

