Bivša nemačka kancelarka Angela Merkel upozorila je da evropski političari ne bi smeli da potcenjuju ruskog predsednika Vladimira Putina.



- Bilo bi pogrešno potcenjivati Putina, uključujući i sada, a isto tako bi bilo pogrešno da ne verujemo u same sebe - rekla je Merkelova na forumu u Nemačkoj, odgovarajući na pitanje da li joj se čini da je Rusija danas ranjivija nego ranije.

Bivša kancelarka je ocenila da je "potpuno ispravno" što Zapad pruža vojnu pomoć Ukrajini.

- Smatram da je ispravno i to što mnogo toga činimo u cilju vojnog obuzdavanja, što prevazilazi okvire same pomoći Ukrajini - poručila je Angela Merkel.

Merkel: Odnosi sa Putinom teški

Merkelova je ne tako davno opisala odnose sa ruskim liderom Vladimirom Putinom kao "teške", naglasivši da su fundamentalne razlike u pogledu na istoriju i svet oblikovale i nemačko-ruske odnose.

Bivša nemačka kancelarka izrazila je skepticizam prema pozivima da ona ili njen prethodnik, Gerhard Šreder, deluju kao posrednici u pregovorima između Rusije i Evrope o rusko-ukrajinskom sukobu.

- Tokom svog mandata, bila sam posrednik u Minskim sporazumima iz 2015. i u Normandijskom formatu, zajedno sa francuskim predsednikom. I nikada nisam mogla da zamislim da će me sada neko pitati: 'Da li biste želeli da uradite ovo i razgovarate sa Putinom?' Već sam to radila tokom svog mandata. Dakle, ova opcija (delovanja kao posrednika) mora biti isključena - rekla je.