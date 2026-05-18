Američka Afrička komanda (AFRICOM) i nigerijska vojska saopštile su danas da su u nedelju izvedeni novi vazdušni udare na mete Islamske države (ISIS) na severoistoku Nigerije, dok se zajedničke operacije protiv militantnih grupa intenziviraju.

U saopštenju se navodi da operacije u zoni jezera Čad podvlače spremnost Sjedinjenih Američkih Država da se direktno obračunaju sa militantima u Africi, što je sada u fokusu globalnih operacija grupe, prenosi Rojters.

Štab odbrane Nigerije saopštio je da su najnoviji udari izvedeni u Metelu, na području u državi Borno, kao i da je u nekoliko vazdušnih udara ubijeno više od 20 militanata Islamske države Zapadna Afrička provincija (ISWAP).

AFRICOM je saopštio da niko od američkog ili nigerijskog osoblja nije povređen u operaciji.

Vazdušni udari juče su izvedeni dan nakon što je u zajedničkoj američko-nigerijskoj operaciji ubijen regionalni vođa Islamske države Abu Bilal el Minuki.

Nakon velikih poraza na Bliskom istoku, Islamska država se okrenula ka Africi, u kojoj je zabeleženo 86 odsto od njenih ukupnih aktivnosti na svetskom nivou u prva tri meseca 2026. godine.

Severoistočna Nigerija je glavna baza najveće frakcije, ISWAP, a drugi ogranci deluju u regionu Sahela kao i u Somaliji, Mozambiku i Kongu.

Nigerijska država Borno je prethodnih 17 godina poprište borbi sa Boko Haram i ISWAP-om a u sukobima je ubijeno hiljade ljudi, dok se procenjuje da je raseljeno oko dva miliona ljudi, prenosi Tanjug.

