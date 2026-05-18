Premijer Jermenije Nikol Pašinjan je vikao na Jermenku iz Karabaha koja je ušla u raspravu s njim. Obećao je da će „uništiti“ političke protivnike, posebno bivšeg predsednika Roberta Kočarjana i lidera stranke „Snažna Jermenija“ Samvela Karapetjana.

Incident se dogodio na susretu sa biračima. Žena koja je prišla Pašinijanu optužila ga je da joj je „ukrao otadžbinu“, uništio čitavu jednu mladu generaciju, oduzeo decu i brata.

"Hteli ste da nas slomite, ali mi nismo slomljeni", rekla je ona.

Kao odgovor, premijer je ponovo govorio o stanovnicima Karabaha koji su „pobegli“ tokom sukoba i pretio da će "uništiti" političke protivnike.

"Uništiću i Roba i Samvela", povikao je.

Parlamentarni izbori u Jermeniji zakazani su za 7. jun.

Pašinjan: Ostajemo punopravni član EAEU

Jermenija ostaje punopravni član Evroazijske ekonomske unije (EAEU) i nema potrebe za održavanjem referenduma o odnosima sa Evropskom unijom i Rusijom, izjavio je ranije premijer Jermenije Nikol Pašinjan.

"Obavili smo razgovore na radnom nivou sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Rekao sam da dok ne bude potrebe da se napravi izbor između de jure i de fakto, nećemo stavljati ovo pitanje na naš dnevni red", rekao je Pašinjan, javlja jermenska agencija Armenpres.

Dodao je da se ne slaže s terminom "razvod" koji je upotrebio Putin.

"Brkamo međudržavne odnose sa brakom. Jermenija sledi međudržavnu logiku u svojim međudržavnim odnosima. Mi smo punopravni članovi EAEU. I sve dok smo članovi EAEU, u potpunosti učestvujemo u svim procesima donošenja odluka", rekao je jermenski premijer.

Prethodno je portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio da je Samit Jermenija-EU održan u Jerevanu normalan događaj i zemlja ima pravo da bude domaćin takvih događaja, ali i napomenuo da nije normalno to što Jerevan pruža platformu za antiruske izjave.

"Jedino što je nenormalno jeste to što je Jerevan pružio platformu za potpuno antiruske izjave. To je nenormalno i nije u skladu sa duhom naših odnosa sa Jerevanom", rekao je portparol ruskog predsednika.

Peskov je dodao da je za Moskvu važno da Jerevan ne zauzme antiruski stav.

