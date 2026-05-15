Poseta ruskog predsednika Vladimira Putina Kini održaće se veoma uskoro, a datumi će biti uskoro objavljeni, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Uskoro ćemo ih objaviti. Ova poseta se priprema. Možemo reći da su pripreme, završni detalji, već završeni. Održaće se vrlo brzo - rekao je Peskov, govoreći o vremenu Putinove posete Kini i pripremama za nju, prenose RIA Novosti.

Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov ranije je izjavio da su pripreme za Putinovu posetu Kini, koja je planirana za kraj maja, u toku.

Putin je tokom konferencije za novinare 9. maja najavio da će sa predsednikom Kine Si Đinpingom razgovarati o saradnji u oblastima trgovine, ekonomije, energetike i istraživanja svemira.

Ruski predsednik poslednji put je boravio u Kini početkom septembra prošle godine, kada je prisustvovao samitu Šangajske organizacije za saradnju, kao i komemorativnim događajima povodom 80. godišnjice pobede nad japanskim militarizmom i završetka Drugog svetskog rata.