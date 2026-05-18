SAD su prošle sedmice izdale upozorenje bankama i finansijskim institucijama zbog pokušaja Iranske revolucionarne garde (IRGC) da zaobiđe američke sankcije, nakon što je američko Ministarstvo finansija uvelo nove sankcije protiv više fizičkih i pravnih lica, uključujući entitete u Kini i Hong Kongu, zbog optužbi da pomažu Iranu u nabavci komponenti za dronove "šahed" i balističke rakete.

Prethodno su mediji preneli da su SAD Iranu postavile pet glavnih uslova u odgovoru iranski mirovni predlog, a koji se odnose na nuklearni program i zamrznuta sredstva Irana.

Prema navodima agencije, američka strana je odbacila zahtev da se Iranu isplate bilo kakve kompenzacije i zatražila predaju zaliha visoko obogaćenog uranijuma.

Vašington takođe zahteva da u Iranu ostane operativno samo jedno nuklearno postrojenje.