Topliji vazduh sa juga već se kreće ka zapadnoj i centralnoj Evropi, pa bi u pojedinim zemljama, poput Francuske i Velike Britanije, temperature mogle da budu i do 15 stepeni više nego prethodnih dana.

Prethodne sedmice Evropu je zahvatio prodor hladnog arktičkog vazduha, izazvan kombinacijom snažnog anticiklona nad severnim Atlantikom i ciklona iznad južne Skandinavije. Zbog toga su temperature u mnogim delovima kontinenta bile znatno ispod proseka za maj, a hladni talas trajao je više od nedelju dana.

Niske temperature i jutarnji mrazevi napravili su probleme poljoprivrednicima, posebno u Francuskoj, gde su vinogradari palili vatre kako bi zaštitili useve od smrzavanja. Stručnjaci upozoravaju da su ovakvi dugotrajni prodori hladnog vazduha sve ređi zbog klimatskih promena i ubrzanog zagrevanja Evrope.

Nestabilno vreme donelo je i veliki broj oluja praćenih grmljavinom. Između 11. i 16. maja širom Evrope registrovano je oko 750.000 udara groma. Zbog obilnih padavina, jakog vetra i mogućeg grada, Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je crvena upozorenja za pojedine delove zemlje.

Meteorolozi očekuju da će tokom narednih dana doći do stabilizacije vremena, dok će jačanje anticiklona nad zapadnom Evropom omogućiti prodor veoma toplog vazduha iz severne Afrike.

U Španiji i Portugalu temperature bi mogle da pređu 30 stepeni, dok se u nekim oblastima očekuju tropske noći, sa minimalnim temperaturama višim od maksimalnih dnevnih vrednosti zabeleženih tokom prethodne sedmice.

