Pre smrti Davinjon je ostao jedna od najuticajnijih ličnosti belgijskog establišmenta i bio je jedini preživeli iz grupe od 10 Belgijanaca optuženih u krivičnom postupku koji je pokrenula Lumumbina porodica 2011. godine, piše Politiko.

Davinjon je ranije u martu bio upućen na suđenje zbog navodne uloge u slučaju povezanim sa ubistvom Lumumbe 1961. godine, u vreme kada je Demokratska Republika Kongo bila pod belgijskom kolonijalnom upravom.

Tužilaštvo ga je teretilo za učešće u nezakonitom pritvaranju i prebacivanju Lumumbe, kao i za "ponižavajuće i nečovečno postupanje", kao i za ubistva saradnika prvog premijera Morisa Mpola i Žozefa Okita.

Belgijska parlamentarna istraga je 2002. godine zaključila da je Belgija "moralno odgovorna" za smrt Lamumbe, a Davinjon je negirao optužbe.

Belgijska vlada je iste godine formalno vratila porodici Patrisa Lumumba jedini poznati deo njegovih ostataka, zub koji je decenijama čuvao belgijski policajac koji učestvovao u uklanjanju njegovog tela, i zvanično se izvinila Lumumbinoj porodici i Demokratskoj Republici Kongo.

Patris Lumumbe je postao prvi premijer Konga nakon što je zemlja stekla nezavisnost od Belgije 1960. godine u periodu političke nezavisnosti i sukoba, pisao je BBC.

Ubrzo nakon formiranja države, u januaru 1961. godine je svrgnut i ubijen u okolnostima koje su decenijama predmet međunarodnih istraga.