Teheran bi mogao vojno da odgovori američkim pomorskim snagama koje sprovode blokadu iranskih luka, izjavio je visoki iranski zvaničnik, upozorivši da bi Omanski zaliv mogao da postane „groblje“ za američke ratne brodove.

Govoreći na iranskoj državnoj televiziji u nedelju, Mohsen Rezai, koji je član visokog savetodavnog tela vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija, rekao je da Iranu ponestaje strpljenja zbog kontinuiranih pomorskih ograničenja nakon više nedelja poremećaja u brodskom saobraćaju.

"Što duže budu nastavili pomorsku blokadu Irana, to će šteta po svetsku ekonomiju biti veća", izjavio je Rezai.

"Savetujemo američkoj vojsci da ukine opsadu pre nego što Omanski zaliv postane njihovo groblje."

Rezai, bivši komandant Islamske revolucionarne garde (IRGC), ocenio je da bi Teheran imao opravdanje da vojno odgovori na čin rata, za koji je naglasio da blokada upravo predstavlja.

Američki predsednik Donald Tramp objavio je početak pomorske operacije 13. aprila, čime je potkopao indirektne diplomatske napore koje je posredovanjem vodio Pakistan. Iako su Vašington i Teheran 8. aprila proglasili krhko primirje, obe strane nastavile su da odbacuju međusobne uslove za šire rešenje sukoba.

Tokom vikenda, Tramp je obnovio pritisak na Teheran putem društvenih mreža, upozorivši da „sat otkucava“ za Iran. Takođe je podelio sliku koja prikazuje Iran pod invazijom susednih zemalja, uključujući države koje su ostale neutralne u sukobu.

Kriza je izazvana američko-izraelskom kampanjom bombardovanja usmerenom na iransko rukovodstvo i ključnu infrastrukturu. Teheran je odgovorio uzvratnim udarima na zemlje koje su učestvovale u napadima, kao i na regionalne države koje su domaćini američkih vojnih baza. Iranske vlasti takođe su ograničile plovidbu kroz Ormuski moreuz, strateški plovni put koji povezuje Persijski zaliv i Omanski zaliv.

Prema izveštajima Aksiosa i CNN-a, Tramp je u subotu okupio visoke zvaničnike za nacionalnu bezbednost kako bi razgovarali o mogućim narednim koracima, uključujući obnovljenu vojnu akciju. Sastanak je navodno održan svega nekoliko sati nakon Trampovog povratka sa državne posete Kini, a prisustvovali su mu potpredsednik Džej Di Vens, državni sekretar Marko Rubio, direktor CIA Džon Retklif i specijalni izaslanik Stiv Vitkof, navode izvori.