Komandant Revolucionarne garde Irana, general-major Mohsen Rezai, izjavio je da Sjedinjene Američke Države moraju da pređu sa reči na konkretne poteze ukoliko žele ozbiljan napredak u pregovorima sa Teheranom, poručivši da je Iran „ozbiljan u pregovorima, ali još ozbiljniji u ratu i odbrani zemlje“.

U intervjuu za iransku državnu agenciju Tasnim, Rezai je oštro kritikovao američkog predsednika Donalda Trampa, ocenivši da je njegova pozicija oslabljena nakon sukoba sa Iranom i da je upravo zbog toga bio prinuđen da tokom posete Pekingu nastupi iz znatno slabije pregovaračke pozicije.

– Tramp je želeo da poseti Kinu u trenutku kada je imao prednost, ali ga je situacija u ratu sa Iranom dovela u oslabljenu poziciju – rekao je Rezai.

Iranski general tvrdi da je Vašington tokom pregovora sa Pekingom morao da pravi ozbiljne ustupke Kini, uključujući ublažavanje trgovinskog pritiska i tolerisanje kineske kupovine iranske nafte uprkos američkim sankcijama.

Prema njegovim rečima, Sjedinjene Američke Države su praktično bile primorane da smanje carinski pritisak na kinesku robu i ublaže retoriku prema Pekingu kako bi obezbedile stabilnost u trenutku pojačanih globalnih tenzija.

Rezai je posebno komentarisao pitanje Ormuskog moreuza, jedne od najvažnijih strateških tačaka za svetsko tržište nafte. On je rekao da Iran nema nameru da zatvara moreuz za međunarodnu trgovinu, ali je upozorio da Teheran neće dozvoliti da taj prostor bude korišćen za vojne operacije protiv Irana.

– Mi kažemo da je moreuz otvoren za trgovinu i zatvoren za vojne kampanje i ratove – poručio je iranski komandant.

Ormuskim moreuzom prolazi značajan deo svetskog izvoza nafte i tečnog gasa, zbog čega svaka kriza u tom regionu izaziva ozbiljne poremećaje na globalnom energetskom tržištu i skok cena energenata.

Rezai smatra da Kina deli iranski stav o potrebi očuvanja stabilnosti u regionu i tvrdi da Peking nema interes za američko vojno prisustvo u Persijskom zalivu.

– Koja je svrha američkih vojnih kampanja u regionu osim suočavanja sa Kinom? Zašto bismo mi plaćali cenu za tu konfrontaciju – upitao je iranski general.

On je ocenio da se globalni odnos snaga menja i da Sjedinjene Američke Države ulaze u fazu slabljenja sličnu onoj kroz koju je prošla Velika Britanija nakon Drugog svetskog rata.

On je rekao da trenutna situacija u Americi podseća na situaciju u Engleskoj posle Drugog svetskog rata i nagoveštava početak njenog pada.