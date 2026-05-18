Iran više ne govori samo o vojnom otporu, već i o novim pravilima na jednoj od najvažnijih pomorskih tačaka na svetu — Ormuskom moreuzu.

Teheran sada otvoreno najavljuje mere koje bi mogle da promene režim prolaska brodova kroz taj pravac, uključujući i mogućnost uvođenja taksi za plovidbu.

Poruka stiže u trenutku kada iranski zvaničnici tvrde da je zemlja, posle 70 dana sukoba i pritiska, pokazala da nije slomljena, već da je postala deo šireg globalnog preokreta.

Predsednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Kalibaf izjavio je da je „herojski otpor“ Irana ubrzao promene u svetu i pomerio međunarodni poredak ka novoj, multipolarnoj fazi.

Kalibaf: Budućnost pripada globalnom Jugu

Kalibaf je u poruci na platformi Iks citirao kineskog predsednika Si Đinpinga, navodeći da se svet nalazi u periodu promena kakve nisu viđene čitav vek.

- Svet stoji na pragu novog poretka. Kao što je predsednik Si rekao: ‘Transformacija kakva nije viđena u poslednjem veku ubrzava se širom sveta’, i naglašavam da je 70-dnevni otpor iranske nacije ubrzao ovu transformaciju. Budućnost pripada globalnom Jugu - napisao je Kalibaf.

Za Teheran, ova poruka nije samo unutrašnja politička parola. Iran pokušava da svoj sukob sa SAD i Izraelom predstavi kao deo mnogo šire bitke — sukoba starog zapadnog poretka i zemalja koje traže novu ravnotežu moći.

Zato Kalibaf ne govori samo o Iranu. On se poziva na Kinu, globalni Jug i multipolarni svet, pokušavajući da iranski otpor prikaže kao dokaz da se američka dominacija sve teže održava.

Ormuski moreuz postaje glavno oružje pritiska

Najkonkretniji deo današnjih poruka iz Teherana odnosi se na Ormuski moreuz. Iranski zvaničnici najavili su nove mere kontrole pomorskog saobraćaja, a među opcijama se pominje i naplata prolaska brodova.

Takav potez bi bio snažan signal svetskom tržištu. Kroz Ormuski moreuz prolazi ogroman deo globalne trgovine naftom i gasom, pa svaka promena režima plovidbe odmah izaziva nervozu među izvoznicima, tankerima, osiguravajućim kućama i velikim potrošačima energenata.

Iran time šalje poruku da pritisak na njega neće ostati bez odgovora. Ako Zapad pokušava da stegne Teheran sankcijama, vojnim pretnjama i političkom izolacijom, iranski odgovor mogao bi da bude pomeranje krize na moreuz koji svet ne može lako da zaobiđe.

U tome je i najveći rizik. Naplata prolaza ili stroža kontrola brodova ne bi automatski značila zatvaranje Ormuskog moreuza, ali bi ozbiljno podigla cenu rizika za svaki brod koji prolazi kroz tu zonu. A čim poraste rizik, rastu i troškovi transporta, osiguranja i na kraju energenata.

Za Iran je to način da pokaže da ima poluge koje ne zavise samo od raketa i dronova. Ormuski moreuz je geografska karta koju Teheran sada sve otvorenije stavlja u igru.

Kalibafova izjava zato ima dvostruku poruku. Jedna je politička — Iran sebe vidi kao deo novog svetskog poretka koji se suprotstavlja zapadnoj dominaciji. Druga je praktična — ako pritisak na Teheran potraje, Iran može da odgovori tamo gde će posledice osetiti mnogo širi krug država.

Upravo zato današnja najava iz Teherana prevazilazi unutrašnju iransku retoriku. Ona otvara pitanje da li Ormuski moreuz ulazi u novu fazu krize, u kojoj prolaz brodova više neće biti samo trgovinsko, već i političko i bezbednosno pitanje.