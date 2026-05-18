Luksuzni kruzer u centru epidemije hantavirusa stigao je u holandsku luku Roterdam, saopštio je servis za praćenje pomorskih brodova.

Holandske vlasti pripremile su karantin za 23 člana posade i dva pripadnika medicinskog osoblja koji su ostali na brodu.

Izolacija će trajati 42 dana, a za to vreme će biti obavljena dezinfekcija čitavog broda.

"MV Hondijus", koji plovi pod holandskom zastavom, prevozio je oko 150 putnika i članova posade iz 23 zemlje kada teška respiratorna bolest prijavljena Svetskoj zdravstvenoj organizaciji /SZO/ 2. maja.

Ukupno tri osobe - holandski par i nemački državljanin - umrle su od početka epidemije. SZO je potvrdila 10 slučajeva zaraze hantavirusom.

Kruzer je stigao sa Zelenortskih Ostrva ranije ovog meseca, nakon što su lokalne vlasti zabranile putnicima da izađu na kopno zbog epidemije.

SZO i EU zatražile su od Španije da organizuje evakuaciju na Kanarskim ostrvima, nakon čega je brod otputovao za Roterdam.

Hantavirus se prvenstveno širi preko glodara, ali u retkim slučajevima može da se prenese između ljudi nakon dužeg, bliskog kontakta. Inkubacija može da traje oko šest sedmica.

Posada i putnici koji su već napustili brod i ⁠ljudi koju su bili u kontaktu sa njima stavljeni su u karantin u nekoliko zemalja širom sveta.

