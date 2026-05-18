Moskva ima ozbiljna očekivanja od posete ruskog predsednika Vladimira Putina Kini, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Svaki kontakt između šefova država dodatno će stimulisati razvoj i proširenje odnosa - ističe Peskov.

Potpredsednici vlade, ministri i direktori kompanija biće deo delegacije koja će pratiti ruskog lidera tokom posete Kini, dodao je portparol.

- Rusija unapređuje nezavisne i višestruke odnose sa Kinom - zaključio je on.

Ostale najvažnije izjave Peskova o Putinovoj poseti Kini:

- Rusija se neće takmičiti sa Sjedinjenim Državama u sastavu svoje delegacije tokom posete ruskog predsednika Kini;- Odnosi Rusije i Kine su veoma raznovrsni; pored trgovinske i ekonomske saradnje, aktivno se razvija dijalog u oblasti obrazovanja;

- Sva pitanja na ekonomskoj agendi Rusije i Kine biće razmatrana tokom Putinove posete Kini;

- Pomoćnik predsednika Jurij Ušakov pružiće više detalja o Putinovoj predstojećoj poseti Kini.

Ruski predsednik Vladimir Putin, na poziv kineskog predsednika Si Đinpinga, boraviće u zvaničnoj poseti Kini 19. i 20. maja, ranije je saopštila pres služba Kremlja.

(Sputnjik)