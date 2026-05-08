Novi uznemirujući snimak sa juga Libana izazvao je burne reakcije na društvenim mrežama i u međunarodnim medijima nakon što je prikazano kako izraelski vojnik skrnavi kip Djevice Marije.

Na snimku koji se proširio internetom vidi se vojnik u punoj vojnoj opremi kako prilazi oštećenom kipu Bogorodice, stavlja zapaljenu cigaretu u usta statue i uz podsmeh komentariše situaciju.

„Čuda nikad ne prestaju“

Prema dostupnim informacijama, incident se dogodio u razrušenom području na jugu Libana, u jednom hrišćanskom selu koje je pretrpelo velika razaranja tokom sukoba.

Na snimku se čuje kako vojnik govori:

– Evo ga. Pogledajte to, puši. Nije loše za staru statuu. Čuda nikad ne prestaju.

Video je ubrzo izazvao talas osuda i optužbi za nepoštovanje verskih simbola.

Novi incident posle prethodnog skandala

Ovo nije prvi ovakav slučaj poslednjih dana.

Prethodno je objavljena fotografija na kojoj se, prema tvrdnjama medija i aktivista, vidi pripadnik izraelskih odbrambenih snaga kako na sličan način skrnavi kip Djevice Marije.

Pojavili su se i snimci vojnika koji poziraju pored kipa raspetog Isusa Hrista sa alatom u rukama, što je dodatno pojačalo ogorčenje javnosti.

Reagovali međunarodni mediji

Snimke i fotografije preneli su brojni međunarodni mediji, među kojima i Al Jazeera, dok su aktivisti za ljudska prava upozorili da ovakvi incidenti dodatno raspiruju verske tenzije u regionu.

Pojedini analitičari tvrde da se ovakvi događaji uklapaju u širi obrazac napada na hrišćanske simbole i zajednice tokom sukoba na jugu Libana.

Traže odgovornost

Na društvenim mrežama usledili su brojni pozivi da se odgovorni identifikuju i sankcionišu, dok deo javnosti upozorava da bi ovakvi postupci mogli dodatno destabilizovati ionako napetu situaciju u regionu.

Za sada nema zvaničnog saopštenja izraelske vojske povodom snimka.