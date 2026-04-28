Poseta koincidira sa pogoršanim ”specijalnim odnosima” između Vašingtona i Londona, koji su od Drugog svetskog rata najbliži saveznici.

"Meka diplomatija" kralja Čarlsa

Prema pisanju britanskih medija, cilj kraljevog boravka u Sjedinjenim Državama jeste primena "meke britanske diplomatije" kako bi se odnosi, poljuljani od početka rata u Iranu, vratili na prethodni nivo.

Kralj Čarls i kraljica Kamila sleteli su u američku vojnu bazu Endrjus, desetak kilometara jugoistočno od Vašingtona.

Zbog povećane bezbednosti posle oružanog napada na zvanice godišnje večere Udruženja dopisnika iz Bele kuće, kraljevski par nisu dočekali domaćin – američki predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija Tramp kako to protokol nalaže.

Umesto njih, britanskog suverena dočekalo je dvoje dece sa buketima cveća, ali i britanski ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama Kristijan Taner i šefica protokola Bele kuće Monika Kroli.

Britanski kraljevski par potom se uputio ka Beloj kući gde će sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i prvom damom Melanijom Tramp popiti čaj bez prisustva medija, pre nego što se svih četvoro budu priključili zabavi u bašti Bele kuće.

Analitičari u Britaniji ističu da će čajanka sa Trampovima biti prilika da kralj Čarls obavi ključan deo svoje diplomatske misije.

Politički savetnici britanskog premijera Starmera računaju na veliko divljenje i poštovanje, koje predsednik Tramp kome je majka bila Škotlanđanka, gaji prema britanskoj monarhiji.

Američkom predsedniku do sada su priređene čak dve državne posete Ujedinjenom Kraljevstvu – tokom prvog mandata dočekala ga je kraljica Elizabeta druga, a u drugom mandatu domaćin mu je bio kralj Čarls, koji je u njegovu čast prošle jeseni priredio banket u Vindzorskom zamku.

Obraćanje Kongresu

Tokom boravka u Sjedinjenim Državama kralj Čarls Treći će se obratiti Kongresu, kao što je to 16. maja 1991. godine, prva u britanskoj istoriji, učinila i njegova majka kraljica Elizabeta Druga.

Posle dvodnevnih državnih obaveza kralj Čarls i kraljica Kamila okrenuće se privatnim angažmanima, te trećeg dana kraljevske posete par odlazi u Njujork. gde će prisustvovati događaju, kojim se obeležava sećanje na napad na kule Bliznakinje 11. septembra 2001. godine, a posetiće i humanitarni projekat u Harlemu.

Poseta Njujorku kulminiraće prijemom organizacije Kraljevski trust kroz koju britanski monarh finansira mlade talente iz svih delova sveta.

Proslava 250 godina od nezavisnosti SAD

Britanki kraljevski par četvrtog dana posete odlazi u Vidžiniju gde će učestvovati u jednoj od proslava dvesta pedeset godina od potpisivanja Deklaracije o nezavisnosti čime se trinaest britanskih kolonija i formalno odvojilo od tadašnjeg Britanskog carstva.

Kraljica Elizabeta Druga prisustvovala je sličnoj ceremoniji obeležavanja dva veka od nastanka Sjedinjenih Država.

Obezbeđenje bez presedana

Obezbeđenje posete kralja Čarlsa i kraljice Kamile je bez presedana.

U Britaniji se spekulisalo o tome da li će posle oružanog napada na zvanice godišnje večere za dopisnike iz Bele kuće, kralj Čarls otkazati posetu Sjedinjenim Državama.

Međutim, iz Bakingemske palate saopšteno je neposredno posle napada da neće biti nikakve promene planova.

Kralj Čarls se neće sresti sa sinom Harijem

U Britaniji se nagađalo i da li će se kralj Čarls privatno sresti sa svojim mlađim sinom princem Harijem, njegovom suprugom Megan i njihovom decom Arčijem i Lilibet.

Do tog susreta neće doći, zato što je reč o striktno diplomatskoj poseti tokom koje nema nikakvog prostora za privatne angažmane kraljevskog para, saopšteno je pre suverenovog odlaska u Vašington.

Kralj Džordž Šesti – prvi britanski suveren u SAD

Prva poseta jednog britanskog monarha Sjedinjenim američkim Državama dogodila se u junu 1939. godine, kada je deda aktuelnog suverena – kralj Džordž Šesti posetio američkog predsednika Ruzvelta uoči početka Drugog svetskog rata, kako bi sa njim razgovarao o budućem angažmanu Vašingtona u eventualnim ratnim sukobima.

Ta poseta je ostala zapamćena pod nazivom ”Hot dog” poseta, zato što je britanski kralj tada prvi put u životu jeo to tradicionalno američko brzo jelo.

Kraljica Elizabeta druga sedam puta je posetila Sjedinjene Države.

Prvi domaćin bio joj je predsednik Ajzenhauer 1957. godine, a poslednji Barak Obama 2010. godine.

Privatno, britanska kraljica najviše je volela američkog predsednika Regana, pre svega zbog velike ljubavi prema konjima, koju su delili.

U SAD posebno pamte posetu tada princeze od Velsa Dajane u novembru 1985. godine.

Neizbrisiv utisak ostavio je njen ples sa tada velikom zvezdom, američkim glumcem Džonom Travoltom u Beloj kući.