Dve osobe su poginule nakon što se mali avion srušio u hangar na aerodromu u Južnoj Australiji, saopštile su vlasti.

Letelica se zapalila na aerodromu Parafild u Adelejdu nakon što je u sredu popodne po lokalnom vremenu došlo do nesreće.

Premijer Južne Australije, Piter Malinauskas, napisao je na društvenim mrežama da je „više drugih osoba“ povređeno.

Prema Australijskom birou za bezbednost saobraćaja (ATSB), koji je pokrenuo istragu, u nesreći je učestvovao dvomotorni avion Diamond DA42.

Prema podacima proizvođača, svaki avion Diamond DA42 može da primi do četiri osobe.

Policija Južne Australije saopštila je da je „neposredno područje evakuisano dok hitne službe reaguju na incident“.

U saopštenju objavljenom na društvenim mrežama aerodroma Parafild navodi se da se dogodio „ozbiljan incident“ i da aerodrom pruža „punu podršku hitnim službama u njihovom odgovoru na ovaj događaj“.

Malinauskas je napisao da su njegove „misli sa porodicama i voljenima onih koji su izgubili život, kao i sa svima pogođenima ovom razornom nesrećom“.

„Požar u hangaru je sada ugašen, a aerodrom je zatvoren“, rekao je on. „Hitne službe su i dalje na terenu i nastavljaju da reaguju profesionalno i hitno.“

Aerodrom Parafild poznat je po korišćenju lakih aviona i dom je nekoliko škola za obuku pilota. Jedan je od najprometnijih aerodroma u zemlji po broju kretanja letelica.

U januaru je student pilot prošao bez povreda nakon što se njegov avion srušio i zapalio na tom aerodromu.

