Norveška planira nove vojne razgovore sa Rusijom o očuvanju stabilnosti na Arktiku, u trenutku kada NATO intenzivira aktivnosti u tom strateški važnom regionu. Oslo smatra da je direktna komunikacija sa Moskvom neophodna kako bi se sprečili incidenti na krajnjem severu Evrope, gde raste vojno prisustvo velikih sila.

Portparol štaba Oružanih snaga Norveške Rune Harstad izjavio je da su planirani sastanci i na operativnom i na strateškom nivou, uz ocenu da je bezbednost osoblja koje radi u arktičkom regionu ključna za stabilnost čitavog severa Evrope.

Planirani su sastanci i na operativnom i na strateškom nivou. Obezbeđivanje sigurnosti ruskog i norveškog osoblja koje radi na krajnjem severu pomaže u očuvanju bezbednosti i stabilnosti čitavog regiona - rekao je Harstad za ruski list Izvestija.

Oslo između NATO-a i Moskve

Najava dijaloga sa Rusijom dolazi u veoma osetljivom trenutku za sever Evrope. Norveška je sredinom marta podržala zajedničku deklaraciju Danske, Švedske, Islanda, Finske i Kanade, kojom se pozdravlja dodatno jačanje aktivnosti NATO-a na Arktiku, uključujući i nove vojne vežbe Alijanse.

Tako se Oslo našao u složenoj poziciji. Sa jedne strane podržava povećano prisustvo NATO-a na severu, dok sa druge pokušava da zadrži direktne kontakte sa Rusijom kako bi se izbegle opasne situacije u regionu gde bi i najmanji incident mogao da izazove ozbiljne posledice.

Arktik poslednjih godina dobija sve veći geopolitički i vojni značaj. Topljenje leda otvara nove pomorske rute i pristup ogromnim energetskim resursima, zbog čega region postaje važna tačka rivalstva između Rusije, NATO-a i severnoameričkih država.

Moskva upozorava na militarizaciju severa

Ruske vlasti već duže vreme upozoravaju da Arktik više nije prostor saradnje, već zona otvorenog geopolitičkog nadmetanja. Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ocenila je da je NATO pretvorio nekada stabilan region u prostor rastućih tenzija.

Sličnu poruku poslao je i zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško, koji je poručio da Moskva neće ignorisati poteze Severnoatlantske alijanse na Arktiku i da Rusija raspolaže dovoljnim kapacitetima za odgovor.

Najava vojnih razgovora između Norveške i Rusije zato se ne tumači kao znak smirivanja odnosa, već kao pokušaj da se u sve napetijem regionu očuvaju osnovni kanali komunikacije. Dok NATO pojačava vežbe na severu, a Moskva najavljuje odgovor, Arktik postaje jedno od najosetljivijih geopolitičkih žarišta sveta.