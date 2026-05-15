Ruska vojska je izvela napade raketnim sistemima "kinžal" na objekte i aerodrome ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa. U vazdušnom napadu Moskve na Kijev poginulo je 16 osoba. Gradonačelnik Vitalij Kličko proglasio je dan žalosti u glavnom gradu Ukrajine.

Oglasio se Zelenski; "Potraga je završena"

Predsednik Ukrajine oglasio se na svom nalogu na društvenoj mreži X, napisavši da je operacija potrage i spasavanja na mestu ruskog udara na stambenu zgradu u Kijevu završena.

"Naše ekipe za hitne intervencije iz Državne službe za vanredne situacije Ukrajine radile su neprekidno više od jednog dana. Rusi su praktično srušili čitav deo zgrade svojom raketom. U ovom udaru je poginulo dvadeset četiri osobe, uključujući troje dece", rekao je on.

"Rusija poput ove nikada ne može biti normalizovana – Rusija koja namerno uništava živote i nada se da će ostati nekažnjena. Potreban je pritisak. Upravo Ukrajina brani Evropu i svet kako se takvi udari, u kojima ginu deca, ne bi dalje širili. Zato se podrška braniocima života mora nastaviti. Odbrana od balističkih raketa je uvek potrebna", dodao je Zelenski.

Brutalni udari se nastavljaju

Noćas su se mete udara bespilotnih letelica tipa"Geran" i krstarećih i balističkih raketa nalazile u Odesi, okolini Kijeva, kao i u Dnjepropetrovskoj i Sumskoj oblasti i Zaporoškoj oblasti koju kontrolišu Oružane snage Ukrajine.

Najnovija procena ruskih gubitaka

Oboreno 355 ukrajinskih dronova

PVO sistemi Rusije uništili su 355 ukrajinskih dronova iznad ruskih teritorija tokom noći, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane. Ministarstvo odbrane je preciziralo da su dronovi uništeni iznad teritorija Belgorodske, Brjanske, Volgogradske, Voronješke, Kaluške, Kurske, Orlovske, Pskovske, Rostovske, Rjazanjske, Smolenske, Tambovske, Tverske, Tulske oblasti, Moskovske oblasti, Republike Krim, Republike Kalmikije, Krasnodarskog kraja, kao i iznad voda Azovskog i Kaspijskog mora.

Civili napuštaju pogranični pojas u Harkovskoj oblasti

Civili napuštaju Bogoduhovski okrug u Harkovskoj oblasti, plašeći se blizine militanata ukrajinskih Oružanih snaga, saopštile su ruske snage bezbednosti Sputnjiku. Prema izvoru agencije, ukrajinski vojnici se useljavaju u napuštene stambene zgrade i stanove.

Kijev vratio Rusiji nekoliko zarobljenika u kritičnom stanju

Ukrajinske oružane snage vratile su ruskoj strani nekoliko ratnih zarobljenika u kritičnom stanju, izjavio je ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik u intervjuu za RIA Novosti.

On je naglasio da je ruska strana tokom poslednje razmene primila desetine ljudi sa amputiranim udovima. Prema njegovim rečima, nove metode mučenja pojavljuju se sa dolaskom stranih instruktora u ukrajinskoj vojsci.

"Ukrajinske snage muče ruske ratne zarobljenike koristeći metode iz avganistanske i iračke kampanje, uključujući davljenje u vodi i izlaganje strujnim udarima", objasnio je Mirošnik.

Broj poginulih u ruskom napadu na Kijev porastao na 24

Broj poginulih u ruskom udaru u Darničkom okrugu u Kijevu povećan je na 24, među kojima je troje dece, saopštila je Državna služba Ukrajine za vanredne situacije.

U saopštenju koje je objavljeno na Telegramu navodi se da su operacije potrage i spasavanja u okrugu Darnica u Kijevu i danas u toku, prenosi Ukrinform.

Direktorka Odeljenja za zdravstvo Kijevske gradske državne administracije Tatjana Mostepan ranije je saopštila da je u ruskom masovnom napadu povređeno 56 osoba, među kojima je dvoje dece.

Peskov: Za tragediju u Ukrajini kriva tamošnja vlast

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je vlast u Ukrajini obećala da će zaustaviti rat, ali da je činila suprotno, poručio da je za rat u Ukrajini "odgovoran kijevski režim".

"Oni su gurnuli svoju zemlju u katastrofu. Njihovim rukama stvorena je tragedija koja se tamo odvija. Neka se izbore sa svojom propagandom. Kijevski režim nikada nije, i nikada neće, doneti ništa dobro u svojoj propagandi", rekao je Peskov.

On je ocenio da vlast u Ukrajini i predsednik zemlje Volodimir Zelenski "ulaze u katastrofu".

Udari po Kijevu

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da verovatnoća da će sledeći ukrajinski predsednik posle Volodimira Zelenskog pristati na sve zahteve SAD značajno raste.

Grčka neće tolerisati nikakvo širenje rata iz Ukrajine na Mediteran, poručio je grčki ministar spoljnih poslova Jorgos Gerapetritis, nakon što su otkriveni ostaci pomorskog drona u blizini grčkog ostrva Lefkada.

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) saopštila je da požar u blizini zapečaćene nuklearne elektrane u Černobilju nije uticao na povećanje nivoa zračenja i da nisu zabeleženi abnormalni nivoi zračenja tokom ili nakon njegovog izbijanja i gašenja.