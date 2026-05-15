U intervjuu za Foks njuz nakon sastanka sa kineskim predsednikom Si Đinpingom u Pekingu, Tramp je rekao da je Si obećao da neće snabdeti Iran vojnim oružjem.

"Rekao je da neće dati vojnu opremu. To je značajna izjava", istakao je Tramp.

Međutim, istovremeno, kako je dodao, Kinezi kupuju velike količine nafte tamo i želeli bi da se to i nastavi.

"Oni bi želeli da se Ormuski moreuz otvori", naglasio je Tramp, dodajući da je Si ponudio pomoć kad je reč o dogovoru o otvaranju moreuza.

"Svako ko kupuje toliko nafte očigledno ima neku vrstu odnosa sa njima, ali je on (Si) rekao: 'Voleo bih da budem od pomoći, mogu da pružim bilo kakvu pomoć'. On bi voleo da se Ormuski moreuz otvori'", rekao je Tramp.

Takođe je kazao da je Iran bio "veoma blizu" razvoja nuklearnog oružja i ponovio je tvrdnju da bi Teheran "odmah imao nuklearnu bombu" da SAD nisu izvele napade na iranske ciljeve.

Rekao je i da su američki napadi pogodili tri ključne lokacije u Iranu i ocenio da nijedna druga država, "osim možda Kine", ne bi mogla da izvede takvu operaciju.

"Sve je proizašlo iz te tri lokacije koje smo imali, i dobro smo ih pogodili", rekao je Tramp.

Ponovio je pozive Iranu da postigne sporazum sa Vašingtonom i upozorio da "gubi strpljenje".

"Neću biti mnogo strpljiviji. Trebalo bi da sklope sporazum. Svaka normalna osoba bi sklopila sporazum, ali oni su možda ludi", rekao je predsednik SAD.

Govoreći o situaciji u Iranu, Tramp je naveo da u zemlji postoje unutrašnja previranja i ocenio da je "treći nivo" iranskog rukovodstva "razumniji i pametniji" od prethodnih lidera.

Takođe se hvalio američkom vojnom snagom, tvrdeći da su SAD izgradile "najveću vojsku na svetu" i da su to pokazale kroz operacije protiv Venecuele i Irana.

"To smo dokazali sa Venecuelom. Dokazali smo to sa Iranom, Iran je vojno zbrisan", rekao je Tramp.

Kazao da je preuzeo dužnost predsednika SAD u trenutku kada je Kina "zloupotrebljavala" Sjedinjene Američke Države, ali je dodao da sada ima "odličan odnos" sa kineskim liderom.

Govoreći o sastanku u Pekingu, Tramp je odnose SAD i Kine opisao terminom "G2", nazivajući samit sa Sijem "istorijskim" i ocenjujući da će ostati upamćen kao "veoma važan trenutak" u istoriji.

Posebno je istakao međusobno poštovanje koje su, prema njegovim rečima, pokazali tokom razgovora.

Tramp se osvrnuo i na pitanje kineskih studenata i kineskog vlasništva nad zemljištem u SAD.

Nakon pitanja Foks njuza o kineskim državljanima koji kupuju "hiljade hektara poljoprivrednog zemljišta, rančeva i zemljišta u blizini vojnih objekata", Tramp je rekao da Kina "odavno poseduje mnogo zemlje" u Americi i optužio je administraciju bivšeg predsednika SAD Baraka Obame da "nije ništa učinila povodom toga".

Govoreći o kineskim studentima na američkim univerzitetima, Tramp je rekao da bi potpuno odbijanje kineskih studenata bilo "veoma uvredljivo" prema Kini i ocenio je da je to pitanje "veoma, veoma tanka linija".

Prema njegovim rečima, odlazak stotina hiljada kineskih studenata iz američkog obrazovnog sistema doveo bi do "bankrota dobrih koledža".

Trampova administracija je prošle godine izazvala zabrinutost na američkim univerzitetima kada je pooštrila viznu politiku za oko 300.000 kineskih studenata u SAD, ali je kasnije odustala od te mere i objavila da će izdati oko 600.000 kineskih studentskih viza.

Američki predsednik je ocenio da su trgovinski pregovori sa Pekingom prošli "bolje nego prošlog puta" i da će Kina kupovati velike količine američkih poljoprivrednih proizvoda, uključujući soju.

Tramp je rekao i da je Si pristao da kupi 200 aviona kompanije "Boing", što je opisao kao "mnogo poslova" za američku ekonomiju.

"Boing je želeo 150, dobili su 200", rekao je on.

On je istakao da je Kina pristala i na kupovinu američke energije, navodeći da će kineski brodovi dolaziti po naftu u Teksas, Luizijanu i Aljasku.

"To je jedna stvar koja im je zaista potrebna - energija. Imamo neograničenu energiju", rekao je on.

Govoreći o sastanku sa kineskim liderom, Tramp je opisao Sija kao "veoma pametnu" i "toplu" osobu, ali i naglasio da je kineski predsednik "veoma poslovan" i da se "ne igra".

"On (Si) je veoma poslovan... Nema tu nikakvih igrica. To je dobra stvar", rekao je Tramp i dodao da ako bi Holivud tražio glumca koji bi igrao Sija u filmu, "ne bi mogao da nađe tipa kao što je on".

"On je visok, veoma visok. Što je zanimljivo za ovu zemlju, jer su oni obično malo niži", rekao je Tramp.

Američki predsednik je rekao da želi dodatno otvaranje kineske ekonomije za američke kompanije i ocenio da je trgovinski deficit SAD sa Kinom sada manji nego ranije.

On je naveo i da su sa njim u Pekingu vodeći američki biznismeni, uključujući izvršnog direktora kompanije "Epl" Tim Kuk, šefa kompanije "Nvidija", Džensen Huang i izvršni direktor "Tesle" i "SpejsEksa", Ilon Mask.

"Svi su želeli da dođu. Ovde su da sklapaju dogovore i vrate radna mesta. Nisam ih ja pozvao. Svi su želeli da dođu i svi su ovde. Kina će investirati stotine milijardi dolara sa tim ljudima koji su danas bili u toj prostoriji", rekao je Tramp.

Si je tokom državnog banketa ocenio da su odnosi SAD i Kine "najvažniji" u svetu i poručio da "veliko podmlađivanje kineske nacije" i slogan "Učiniti Ameriku ponovo velikom" mogu da idu "ruku pod ruku".

Tramp je rekao da je bio "počastvovan" dobrodošlicom i pozvao je Sija i prvu damu Kine Peng Lijuan da posete Belu kuću u septembru.

Sastanak dvojice lidera trajao je oko dva sata, a među glavnim temama razgovora bilo je i pitanje kineskog regiona Tajvana.