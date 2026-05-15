Aleksandar Nešović nestao je 12. maja 2026. godine, nakon što je poslednji put viđen u ugostiteljskom objektu na Senjaku, od kada mu se gubi svaki trag. Zbog njegovog nestanka beogradska policija uhapsila je do sada čak osam osoba, među kojima su i tri policajca.

Aleksandrov nestanak nadležnim organima prijavila je nevenčana supruga J. M., nakon čega se Nešoviću u noći 12. maja 2026. godine gubi svaki trag.

Prema zvaničnim informacijama, Nešović i njegova supruga poslednji put su se čuli 12. maja oko 23 časa, kada joj je rekao da boravi u jednom restoranu na beogradskom Senjaku, gde se sastao sa prijateljima.

Neposredno nakon toga, on je prestao da se javlja, a ubrzo mu je i ugašen mobilni telefon.

Nakon prijave nestanka, policija i forenzičari započeli su uviđaj u pomenutom ugostiteljskom objektu gde su pronašli dve čaure kalibra 9 milimetara, kao i više tragova krvi za koje se sumnja da pripadaju nestalom oštećenom. Tokom daljeg uviđaja, u kontejneru preko puta lokala pronađen je i mobilni telefon marke "iPhone" nepoznatog vlasnika.

Istraga je brzo dobila šire razmere, pa je Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo hapšenje više osoba. Prvobitno su uhapšena dva muškarca, S. V.. iM. S.,, zbog postojanja sumnje da su izvršili teška krivična dela, uključujući teško ubistvo u pokušaju, nedozvoljeno nošenje oružja i izazivanje opšte opasnosti.

Zatim se krug osumnjičenih proširio na zaposlene u restoranu na Senjaku u kojem je Nešović poslednji put viđen. Slobode su lišeni N. L. (50), vlasnik lokala, kao i konobar koji je tu radio. Vlasnik se tereti za pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela i neprijavljivanje krivičnog dela.

Daljom istragom su lisice na ruke stavljene i trojici policijskih službenika – B. M. (41), S. S. (33) i P. P. (47). Oni se, baš kao i vlasnik lokala, sumnjiče da su pomagali učiniocu nakon zločina i da nisu prijavili krivično delo.

Svim uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 sati, u kom roku će biti privedeni na saslušanje u Više javno tužilaštvo.

D. V., supruga osumnjičenog S. V., uhapšena je juče zbog sumnje da je donela iz "šteka" pištolj kojim je S. V. izvršio krivično delo na štetu Aleksandra Nešovića zvanog Baja, za kojim se traga.

Podsetimo, Aleksandar Nešović Baja, koji se dovodio u vezu sa kriminalnom grupom Dejana Stojanovića Keke sa Novog Beograda, našao se u januaru ove godine navodno na meti plaćenih ubica.

Policija je tada na Senjaku uhapsila državljanina Švedske i njegovu saučesnicu iz Južne Afrike. Šveđanin je maskiran u dostavljača hrane upao u lokal u kom je sedeo Nešović. Čudno je zagledao goste, pa im je postao sumnjiv. On tada, zahvaljujući brzoj reakciji prisutnih, nije uspeo da puca i odmah je uhapšen zajedno sa svojom saučesnicom koja ga je čekala na motoru ispred restorana - podsetio je izvor.

