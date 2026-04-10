Piloti su hitno prebačeni u bolnicu, saopštilo je francusko Ministarstvo oružanih snaga, prenela je Bfmtv.

Kako se navodi u saopštenju, nesreća se dogodila u jutarnjim časovima, u nenaseljenom području tokom trenažnog leta na maloj visini.

U nesreći su povređeni instruktor i pilot na obuci iz vazduhoplovne baze Salon-de-Provans. Ministarstvo je navelo da su obojica pronađeni u svesnom stanju i hitno evakuisani u najbliže bolnice.

Istražni biro za vazdušnu bezbednost otvorio je istragu kako bi utvrdio uzrok nesreće, a istragu će sprovesti i Žandarmerija za vazdušni saobraćaj.