Evropske političare zanima o čemu razgovaram na sastancima sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, izjavio je premijer Slovačke Robert Fico, prenose RIA Novosti.

"Sastajem se sa Putinom i svi me kritikuju, a nakon što se vratim nakon susreta s njim, svi me po toaletima u Briselu pitaju šta je rekao", izjavio je on na sastanku sa studentima u Ružomberoku.

Slovači premijer se zapitao zašto onda Brisel sam ne bi vodio dijalog sa Moskvom.

Fico je 19. aprila potvrdio da će doći u Moskvu na Dan pobede.

Prema rečima premijera, tokom posete planira da položi cveće na Grob Neznanog junaka u znak poštovanja prema sovjetskim vojnicima poginulim u oslobađanju Slovačke od fašizma.

"Idem na sastanak sa ruskim predsednikom, koji će se održati 9. maja", rekao je Fico tokom diskusije sa studentima, čiji je video objavljen na Jutjub kanalu slovačke vlade.

Takođe je napomenuo da su mu Litvanija i Letonija ponovo zabranile let u Rusiju preko njihove teritorije. Estonija je kasnije takođe objavila zabranu. Prošle godine, baltičke države su takođe pokušale da spreče Fica da doputuje u rusku prestonicu, ali je on došao drugom rutom.

Ove nedelje je izvor RIA Novosti u poljskim diplomatskim krugovima otkrio da će Fico, najverovatnije, otputovati u rusku prestonicu automobilom.