Pravi horor otkriven je nakon smrti muškarca koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći na autoputu A1, kada su volonteri riječkog azila „Društvo za zaštitu životinja Rijeka“ došli na njegovo imanje kako bi preuzeli pse za koje se verovalo da su ostali bez vlasnika.

Umesto nekoliko desetina životinja kojima je potrebna pomoć, zatekli su prizor koji su opisali kao jedan od najstrašnijih u životu.

Na imanju na području Učke pronađeno je čak 47 pasa koji su živeli u jezivim uslovima, neuhranjeni, bolesni i zapušteni, dok su pojedini imali ozbiljne povrede po telu.

U kući pronašli mrtve pse

Volonteri navode da ih je dodatni šok sačekao po ulasku u kuću, gde su odmah pronašli dva mrtva psa.

Međutim, pravi užas usledio je narednog dana kada su otvorene škrinje, frižideri i ormari u kojima su se nalazili leševi životinja.

Prema njihovim tvrdnjama, pronađeno je više od 30 mrtvih pasa raspoređenih po različitim delovima kuće, dok sumnjaju da bi konačan broj mogao biti i mnogo veći jer pojedine prostorije još nisu pregledane.

– Nismo mogli da verujemo šta gledamo. Takve scene ne mogu da se zaborave – naveli su volonteri.

Psi jeli kamenje i plastiku

Tragedija je postala još strašnija nakon što su u azilu uginula još dva spasena psa.

Veterinari su tokom pregleda u njihovim želucima pronašli kamenje, plastiku, maramice i druge predmete, što ukazuje na dugotrajno gladovanje i potpuno zanemarivanje.

Volonteri sumnjaju da su životinje bile primorane da jedu sve što pronađu kako bi preživele, a pojedini strahuju da su psi možda hranjeni i ostacima drugih životinja.

Apel građanima za pomoć

Na imanju su pronađene i mačke kojima će azil pokušati da pronađe novi dom.

Zbog ogromnog broja spašenih životinja i visokih troškova lečenja, hrane i smeštaja, iz azila su uputili hitan apel građanima za pomoć.

Navode da ih očekuje dug i težak proces oporavka životinja koje su preživele godine užasa i potpunog zanemarivanja.