Učenik devetog razreda uneo je vazdušnu pušku u školu u Guljkevičskom okrugu Krasnodarskog kraja u Rusiji i otvorio vatru, ranivši dva učenika, izjavio je guverner Krasnodarskog kraja Venijamin Kondratjev.

"Žrtve su u zadovoljavajućem stanju. Deci je odmah pružena neophodna medicinska pomoć u bolnici. Regionalno Ministarstvo zdravlja je takođe poslalo psihologe da pruže odgovarajuću pomoć školskoj deci i roditeljima", objavio je guverner na svom Telegram kanalu, prenosi agencija TASS.

Regionalni guverner je dodao da će škola sprovesti istragu o kompaniji za obezbeđenje i rukovodstvu te obrazovne ustanove. Kako je najavio, ispitaće se kako je učenik devetog razreda star oko 15 godina, mogao da ponese oružje sa sobom.

Pokrenut je krivični postupak za huliganstvo, saopštio je Istražni komitet Ruske Federacije za Krasnodarski kraj, objavila je RIA Novosti.

Okružno tužilaštvo Gulkeviči takođe sprovodi istragu o pucnjavi u školi u kojoj su povređeni maloletnici. Tužilac Vladimir Hlinov je na licu mesta i koordinira rad službi bezbednosti.

Okružno tužilaštvo je pokrenulo antiterorističku reviziju. Ukoliko bude potrebno, biće preduzete mere na osnovu rezultata revizije, navodi se u zvaničnom saopštenju odeljenja.

BONUS VIDEO