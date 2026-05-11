"Ne trebaju nam posrednici. Potrebni su nam saveznici... Neko ko je godinama zastupao ruske interese u Nemačkoj nema ni moralni ni politički legitimitet da danas deluje kao posrednik", naglasio je Makejev za nemački Špigel, komentarišući predlog ruskog predsednika Vladimira Putina da Šreder posreduje u mirovnim pregovorima.

Ukrajinski ambasador naveo je da je Šreder godinama zastupao ruske interese u Nemačkoj i dodao da postoji bojazan da bi "mogao da sedne za pogrešan sto".

Predlog je kritikovao i potpredsednik Bundestaga Omid Nuripur iz redova Zelenih, koji je Putinovu ideju nazvao "lošom šalom", ocenjujući da Evropi nije potreban nemački posrednik, već jedinstven evropski pristup.

Sa druge strane, pojedini političari iz SPD ocenili su da predlog ne bi trebalo unapred odbacivati i da svaku inicijativu za pregovore treba ozbiljno razmotriti.

Nemački dnevnik navodi da sumnje u sposobnost bivšeg kancelara Gerharda Šredera da posreduje u ratu Rusije protiv Ukrajine postoje i zbog starosti i zdravstvenih problema političara.

Ranije mu je dijagnostikovan sindrom pregorevanja, praćen značajnom iscrpljenošću i kognitivnim teškoćama.