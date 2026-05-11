Ukrajina
Ambasador Ukrajine: Šreder nema moralni ni politički legitimitet za ulogu posrednika
Ukrajinski ambasador u Nemačkoj Oleksij Makejev odbacio je danas mogućnost da Gerhard Šreder posreduje u pregovorima između Rusije i Ukrajine, ocenivši da bivši nemački kancelar nema ni politički ni moralni legitimitet za takvu ulogu.
"Ne trebaju nam posrednici. Potrebni su nam saveznici... Neko ko je godinama zastupao ruske interese u Nemačkoj nema ni moralni ni politički legitimitet da danas deluje kao posrednik", naglasio je Makejev za nemački Špigel, komentarišući predlog ruskog predsednika Vladimira Putina da Šreder posreduje u mirovnim pregovorima.
Ukrajinski ambasador naveo je da je Šreder godinama zastupao ruske interese u Nemačkoj i dodao da postoji bojazan da bi "mogao da sedne za pogrešan sto".
Predlog je kritikovao i potpredsednik Bundestaga Omid Nuripur iz redova Zelenih, koji je Putinovu ideju nazvao "lošom šalom", ocenjujući da Evropi nije potreban nemački posrednik, već jedinstven evropski pristup.
Sa druge strane, pojedini političari iz SPD ocenili su da predlog ne bi trebalo unapred odbacivati i da svaku inicijativu za pregovore treba ozbiljno razmotriti.
Nemački dnevnik navodi da sumnje u sposobnost bivšeg kancelara Gerharda Šredera da posreduje u ratu Rusije protiv Ukrajine postoje i zbog starosti i zdravstvenih problema političara.
Ranije mu je dijagnostikovan sindrom pregorevanja, praćen značajnom iscrpljenošću i kognitivnim teškoćama.
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
Možda vas zanima
Ukrajina
Najnovije
Ukrajina
Najčitanije
1D
Iran odgovorio na američki predlog i napao ovu državu: Paklena borba je počela! Napadnut i američki brod
Dnevni horoskop
Vremenska prognoza
Galerije
Svi su mislili da je milioner: Dara konačno otkrila čime se bavi njen dečko, prava istina šokirala javnost! (FOTO)
Totalno su razorili grad, prizor je zastrašujuć: Vojska krenula u brutalan napad, padaju smrtonosne bombe, ruševine na sve strane (VIDEO)
Kursna lista
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,03
|117,38
|117,73
|USD
|99,55
|99,85
|100,15
|CAD
|72,71
|72,92
|73,14
|AUD
|71,99
|72,21
|72,42
|GBP
|135,26
|135,67
|136,08
|CHF
|127,75
|128,13
|128,51
Anketa
Da li se pridržavate posta?
Komentari (0)